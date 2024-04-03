Veri Bilimci Çiftin Üç Yıllık Cinsel Hayatlarıyla İlgili Paylaştıkları İlginç Veriler

Veri analizleri, infografikler, renkli haritalar aslında sayfalarca bilginin tek görsele sığdırıldığı, çoğumuzun da ilgiyle takip ettiği içerikler. Bir veri bilimci çift de data olarak kendi cinsel hayatını kullanmış. Son üç yılda yaşadıkları birliktelikleri tek tek not alıp grafik haline getirmiş.