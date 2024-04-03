Veri Bilimci Çiftin Üç Yıllık Cinsel Hayatlarıyla İlgili Paylaştıkları İlginç Veriler
Veri Bilimci Çiftin Üç Yıllık Cinsel Hayatlarıyla İlgili Paylaştıkları İlginç Veriler
Veri analizleri, infografikler, renkli haritalar aslında sayfalarca bilginin tek görsele sığdırıldığı, çoğumuzun da ilgiyle takip ettiği içerikler. Bir veri bilimci çift de data olarak kendi cinsel hayatını kullanmış. Son üç yılda yaşadıkları birliktelikleri tek tek not alıp grafik haline getirmiş.
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Toplam 195 birliktelikleri olmuş ve 114 saat geçirmişler.
Ne kadar sık takıldıklarını da aylara göre tablolaştırmışlar. Aynı eve çıktıkları tarihteki yükseliş ise dikkatlerden kaçmıyor.
Genelde tercih ettikleri zaman dilimleri ise şöyle 👇
Bir de dakika bazında süre tutulmuş.
Toplam orgazm en fazla orgazm gibi verilerin altında toplam sperm hacmi gibi ilginç veriler de var.
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Korunma istatistiklerini de pasta grafikle paylaşmışlar.
Birliktelik yaşadıkları yerler şöyle 👇
Çalışmalarını denedikleri stillerin grafiğiyle kapatmışlar.
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İnsanlar, yediğinden midir, içtiğinden midir, iyice sapıttılar. Ya da rahat batıyor bilmiyorum. Bir kere, bir insan eşiyle yaşadığı birlikteliğin istatistiği... Devamını Gör
onedio feminist editörü bir zamanlar kadınlar orgazm olamıyor diye duyar kasıyordu