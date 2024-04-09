Yurtdışında 1 Euroya Satılan Çikolatanın Ülkemizde 600 Liraya Satılması Şaşkınlık Yarattı
Yurtdışında 1 Euroya Satılan Çikolatanın Ülkemizde 600 Liraya Satılması Şaşkınlık Yarattı
Döviz son yıllarda çok fazla arttı. Ancak içeride öyle bir enflasyon oluştu ki Türkiye dolar bazında da euro bazında da çok pahalı bir ülke haline geldi. Hatta Japonya, İsviçre gibi pahalılığıyla nam salmış ülkelerde bile İstanbul'dan daha düşük ücretlere karnınızı doyurmanız mümkün. X'te BeyazYakaGiyer isimli bir kullanıcı da meşhur bir çikolata markasının bir ürününün Türkiye'de 17 kat pahalıya satıldığını paylaşınca haliyle viral oldu.
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Paylaşım şöyle 👇
İlgili ürün indirimle 1 Euro'ya düşmüş.
Türkiye'de ise 600 liraya satılıyor!
Tabii tek örnek yeterli kalmaz diye farklı ürünleri de kıyasladı. Fark yine çok yüksek.
Tabii tepkiler şöyle 👇
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65 grlık çikolata 55 tl, dolayısıyla yurtdışından gelen ürünün bu kadar olması normal tl bu kadar kıymetsiz olunca haliyle..