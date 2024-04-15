Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan "En Şanssız Nesil Biz Miyiz?" Sorusunu Noktalayan Bir Yazı

Yani tekrar ediyorum, bu böyle bizden önceki kuşak olayı bir tatil köyüne çevirmiş. Bizi de buna inandırdılar, şimdi haklı olarak ne oluyor diyoruz.

Biz 3 dil öğrenip iki bölüm bitirirken batıdakiler üniversitede partileyip ot içmiş, buradakiler de eline taş sopa olup birbirine dalmış.