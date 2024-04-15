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Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan "En Şanssız Nesil Biz Miyiz?" Sorusunu Noktalayan Bir Yazı

Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan "En Şanssız Nesil Biz Miyiz?" Sorusunu Noktalayan Bir Yazı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.04.2024 - 16:46

Pandemi, doğal afetler, ekonomik krizler genç nesli epey bunaltmış görünüyor. Herkes bir önceki neslin kendisine göre daha iyi olanaklarda yaşadığını öne sürüyor. Ancak insanlık tarihi oldukça uzun ve detaylı... Şahan Gökbakar'ın serzenişine Emrah Safa Gürkan bilinç akışı yöntemiyle X hesabından bir akışla yanıt verdi. Dünya savaşlarını görmüş nesilden girip maaşı kirasına yetmeyen nesilden çıktı.

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Şahan Gökbakar son yıllarda yaşanan gelişmeler üzerine şöyle bir paylaşımda bulundu...

Şahan Gökbakar son yıllarda yaşanan gelişmeler üzerine şöyle bir paylaşımda bulundu...

Tarihçi Emrah Safa Gürkan ise bu tezi enine boyuna değerlendirdi.

"Tamam Kurt Cubain de intihar etti, herkesin kendine göre bir dramı var ama o kadar da kötü zamanlardan geçmiyoruz.

"Tamam Kurt Cubain de intihar etti, herkesin kendine göre bir dramı var ama o kadar da kötü zamanlardan geçmiyoruz.

Burada sorun: Bizden önceki kuşak bir eli balda yaşadı ve bunu yaparken de ileriye doğru borçlanıp bizi yük eşeğine çevirdi. Hayır bir de hala tavsiye veriyorlar.

Almanya'da 1892-1895 arası doğanların %35-37'si 30 yaşını göremedi.

Almanya'da 1892-1895 arası doğanların %35-37'si 30 yaşını göremedi.

Birinci Dünya Savaşı boyunca Fransız piyadelerinde ölüm oranı %22'ydi.

Fransa'da 1921'de 55 kadına 45 erkek vardı ve bunların bir kısmı sakattı: Evlenecek birini bulmak bile bir işti.

Bu kuşak öyle bir cehennemden geçti ki 4 yıl savaşıp döndüklerinde kendilerini devrim, ekonomik kriz ve ırkçılık bekliyordu.

Bu kuşak öyle bir cehennemden geçti ki 4 yıl savaşıp döndüklerinde kendilerini devrim, ekonomik kriz ve ırkçılık bekliyordu.

Avrupa'dakiler görece daha iyi durumdayken, Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki iç savaş onlarca yıl süren bir kıyım ve terörle sonuçlandı.

Avrupa'da da tam ekonomi toparlandı derken 1929 ekonomik krizi geldi.

Avrupa'da da tam ekonomi toparlandı derken 1929 ekonomik krizi geldi.

Kredi kartı borcunu ödeyememekten bahsetmiyoruz, sosyal devletin olmadığı Batı ülkelerinde insanlar evsiz kaldı, bazıları apartmanların tepesinden kendisini aşağıya attı.

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Krizin etkileri hafiflemeye yüz tutmuşken bir dünya savaşı daha çıktı. Eskisinden çok daha kanlı ve acımasız bir savaş.

Krizin etkileri hafiflemeye yüz tutmuşken bir dünya savaşı daha çıktı. Eskisinden çok daha kanlı ve acımasız bir savaş.

6 yıl boyunca tepelerinde uçaklar gezdi, cephedeki çocuklarını tanklar ezdi, eğer düşman işgaline uğramışlarsa, kadınlarının başına gelmeyen kalmadı. Bazıları varlığından haberdar olmadıkları bir bombayla kül oldu.

Adamlar tam dede oldular, bu sefer de yok 68 kuşağı, yok çiçek çocuklar, bunlara yaşlı ihtiyar muamelesi yaptılar.

Adamlar tam dede oldular, bu sefer de yok 68 kuşağı, yok çiçek çocuklar, bunlara yaşlı ihtiyar muamelesi yaptılar.

Ben acayip gıcık olurdum bu zamanda doğsam. Demek ki her şey sadece sınıfsal değil, aynı zamanda takvimsel.

Burada bu hissiyatta bir problem yok, Achtung: Ağlamayın, işinize bakın demek istemiyorum.

Burada bu hissiyatta bir problem yok, Achtung: Ağlamayın, işinize bakın demek istemiyorum.

Demek istediğim daha kötüleri de gelebilir, yani bunun önünde bir engel yok. 1914, insanlık tarihinin gördüğü en yenilikçi, ilerici bir dönemdi. Bir anda her şey allak bullak oldu.

İki dünya savaşı arasında yaşıyanların neler çektiğini en iyi anlatan yazar bence Antony Beevor.

İki dünya savaşı arasında yaşıyanların neler çektiğini en iyi anlatan yazar bence Antony Beevor.

Yani tekrar ediyorum, bu böyle bizden önceki kuşak olayı bir tatil köyüne çevirmiş. Bizi de buna inandırdılar, şimdi haklı olarak ne oluyor diyoruz.

Biz 3 dil öğrenip iki bölüm bitirirken batıdakiler üniversitede partileyip ot içmiş, buradakiler de eline taş sopa olup birbirine dalmış.

Neoliberal ekonomiyi getirmişler, parasal genişleme vs. kendileri refah içinde yaşamış 45 yaşında emekli olmuşlar. Şimdi onların borçları bize kaldı. Bir de tavsiye dinliyoruz, orası daha sıkıcı bence

Neoliberal ekonomiyi getirmişler, parasal genişleme vs. kendileri refah içinde yaşamış 45 yaşında emekli olmuşlar. Şimdi onların borçları bize kaldı. Bir de tavsiye dinliyoruz, orası daha sıkıcı bence
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Ben ülke çapında ilk sınavıma 12 yaşında girdim ya. Şahan da öyledir Bilkent'ten aynı dönemiz, benden bir yaş büyüktür en fazla. O yüzden anlıyorum.

Ben ülke çapında ilk sınavıma 12 yaşında girdim ya. Şahan da öyledir Bilkent'ten aynı dönemiz, benden bir yaş büyüktür en fazla. O yüzden anlıyorum.

Bizim kuşak hep çalıştı, bir şeyler öğrenmek, kendini geliştir, presentable ol carttu curttu. Bunlar sokakta elinde pala ya çıldıracağım daha da hala konuşuyorlar ;)

Öğretmen emeklisi Kadıköy'de ev alabiliyor, şimdi 1 milyon dolar. Daha da hala gitmemek için hem burada hem Amerika'da falan sıkı sıkıya tutundular. ABD, Biden'ın akli melekelerini konuşuyor hesap edin.

Öğretmen emeklisi Kadıköy'de ev alabiliyor, şimdi 1 milyon dolar. Daha da hala gitmemek için hem burada hem Amerika'da falan sıkı sıkıya tutundular. ABD, Biden'ın akli melekelerini konuşuyor hesap edin.

Yani benim de serzenişim var ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Belki de tarihçi olduğum içindir. Ulan o kadar okuduk, yazdık, gezdik falan gene sonuçta şükür falan noktasına geldik ya, gerçekten Ortadoğu kadermiş.'

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