Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan "En Şanssız Nesil Biz Miyiz?" Sorusunu Noktalayan Bir Yazı
Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan "En Şanssız Nesil Biz Miyiz?" Sorusunu Noktalayan Bir Yazı
Pandemi, doğal afetler, ekonomik krizler genç nesli epey bunaltmış görünüyor. Herkes bir önceki neslin kendisine göre daha iyi olanaklarda yaşadığını öne sürüyor. Ancak insanlık tarihi oldukça uzun ve detaylı... Şahan Gökbakar'ın serzenişine Emrah Safa Gürkan bilinç akışı yöntemiyle X hesabından bir akışla yanıt verdi. Dünya savaşlarını görmüş nesilden girip maaşı kirasına yetmeyen nesilden çıktı.
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Şahan Gökbakar son yıllarda yaşanan gelişmeler üzerine şöyle bir paylaşımda bulundu...
"Tamam Kurt Cubain de intihar etti, herkesin kendine göre bir dramı var ama o kadar da kötü zamanlardan geçmiyoruz.
Almanya'da 1892-1895 arası doğanların %35-37'si 30 yaşını göremedi.
Bu kuşak öyle bir cehennemden geçti ki 4 yıl savaşıp döndüklerinde kendilerini devrim, ekonomik kriz ve ırkçılık bekliyordu.
Avrupa'da da tam ekonomi toparlandı derken 1929 ekonomik krizi geldi.
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Krizin etkileri hafiflemeye yüz tutmuşken bir dünya savaşı daha çıktı. Eskisinden çok daha kanlı ve acımasız bir savaş.
Adamlar tam dede oldular, bu sefer de yok 68 kuşağı, yok çiçek çocuklar, bunlara yaşlı ihtiyar muamelesi yaptılar.
Burada bu hissiyatta bir problem yok, Achtung: Ağlamayın, işinize bakın demek istemiyorum.
İki dünya savaşı arasında yaşıyanların neler çektiğini en iyi anlatan yazar bence Antony Beevor.
Neoliberal ekonomiyi getirmişler, parasal genişleme vs. kendileri refah içinde yaşamış 45 yaşında emekli olmuşlar. Şimdi onların borçları bize kaldı. Bir de tavsiye dinliyoruz, orası daha sıkıcı bence
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Ben ülke çapında ilk sınavıma 12 yaşında girdim ya. Şahan da öyledir Bilkent'ten aynı dönemiz, benden bir yaş büyüktür en fazla. O yüzden anlıyorum.
Öğretmen emeklisi Kadıköy'de ev alabiliyor, şimdi 1 milyon dolar. Daha da hala gitmemek için hem burada hem Amerika'da falan sıkı sıkıya tutundular. ABD, Biden'ın akli melekelerini konuşuyor hesap edin.
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