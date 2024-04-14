Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Eski adı Twitter, yeni adı X ama mizahın tadı yıllardır aynı. Bakalım geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? Kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Gayet net!
Ölümlü Dünya göndermesi gelmiyordu ne zamandır.
En azından kamera yok.
Barista ve savaşta
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3562754372 cevapsız arama
Ne güzel hayatlarınız var...
Düşük bütçeli bir daddy
Parantez içi önemli.
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Serdar Ortaç hiti gelir mi?
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Euro o kadar arttı ki unuttuk.
Cevizli gibi daha çok...
Bayram geleneği olarak oda kapısı açmak...
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Aman!
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Yoklama alınıyor.
Bayram neşesi...
Son noktayı koymuş!
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Bilsek sorar mıyız?
Tasarım şöleni!
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Olmaz öyle iç!
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İnanılmaz bir senaryo!
Anılar önemli.
Neydi ya?
Bu nerenin adeti?
Hem de sağlıklı.
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Pandalı tükenmiş...
Ölümsüz bir eser bırakmak bu mu?
Kıskanma işini azaltalım.
Varmış bir bildikleri...
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