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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.04.2024 - 14:23

Eski adı Twitter, yeni adı X ama mizahın tadı yıllardır aynı. Bakalım geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? Kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gayet net!

Gayet net!
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Ölümlü Dünya göndermesi gelmiyordu ne zamandır.

Ölümlü Dünya göndermesi gelmiyordu ne zamandır.
twitter.com

En azından kamera yok.

En azından kamera yok.
twitter.com

Barista ve savaşta

Barista ve savaşta
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

3562754372 cevapsız arama

3562754372 cevapsız arama
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Ne güzel hayatlarınız var...

Ne güzel hayatlarınız var...
twitter.com

Düşük bütçeli bir daddy

Düşük bütçeli bir daddy
twitter.com

Parantez içi önemli.

Parantez içi önemli.
twitter.com
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Serdar Ortaç hiti gelir mi?

Serdar Ortaç hiti gelir mi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Euro o kadar arttı ki unuttuk.

Euro o kadar arttı ki unuttuk.
twitter.com

Cevizli gibi daha çok...

Cevizli gibi daha çok...
twitter.com

Bayram geleneği olarak oda kapısı açmak...

Bayram geleneği olarak oda kapısı açmak...
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Aman!

Aman!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yoklama alınıyor.

Yoklama alınıyor.
twitter.com

Bayram neşesi...

Bayram neşesi...
twitter.com

Son noktayı koymuş!

Son noktayı koymuş!
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Bilsek sorar mıyız?

Bilsek sorar mıyız?
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Tasarım şöleni!

Tasarım şöleni!
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Olmaz öyle iç!

Olmaz öyle iç!
twitter.com
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İnanılmaz bir senaryo!

İnanılmaz bir senaryo!
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Anılar önemli.

Anılar önemli.
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Neydi ya?

Neydi ya?
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Bu nerenin adeti?

Bu nerenin adeti?
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Hem de sağlıklı.

Hem de sağlıklı.
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Pandalı tükenmiş...

Pandalı tükenmiş...
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Ölümsüz bir eser bırakmak bu mu?

Ölümsüz bir eser bırakmak bu mu?
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Kıskanma işini azaltalım.

Kıskanma işini azaltalım.
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Varmış bir bildikleri...

Varmış bir bildikleri...
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Şu şaheserle kapatalım.

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