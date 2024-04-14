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Pelin Batu'nun İran-İsrail Savaşının Seyrini Değiştirecek Kibar Hamlesine Gelen Yorumlar Kahkaha Attırdı

Pelin Batu'nun İran-İsrail Savaşının Seyrini Değiştirecek Kibar Hamlesine Gelen Yorumlar Kahkaha Attırdı

Savaş
themyscira - Misafir Editör
14.04.2024 - 10:45

Oyuncu olarak başladığı kariyerine tarihçi olarak devam eden Pelin Batu, İran ve İsrail arasında çıkan savaşla ilgili sessiz kalmadı. Savaşla ilgili sarfettiği kibar sözlere sosyal medyadan gelen tepkiler kahkaha attırdı.

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Oyunculukla tanındığı kariyerine tarihçi ve program yorumcusu olarak devam eden Pelin Batu, yorumlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Oyunculukla tanındığı kariyerine tarihçi ve program yorumcusu olarak devam eden Pelin Batu, yorumlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Gündeme dair yorumları merak konusu olan Batu, bu kez de İran ve İsrail arasında çıkan savaşa yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

Gündeme dair yorumları merak konusu olan Batu, bu kez de İran ve İsrail arasında çıkan savaşa yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

Bir tarihçi olarak oldukça "kibar" bir istekle savaşı yorumlayan Pelin Batu'ya gelen yorumlar herkesi güldürdü.

Bir tarihçi olarak oldukça "kibar" bir istekle savaşı yorumlayan Pelin Batu'ya gelen yorumlar herkesi güldürdü.
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Yerinde bir müdahale gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 😅

Yerinde bir müdahale gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 😅

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Irfan Altay

Anlaşıldı merkez :)

RACON X RACON

Merkez merkez bu kadin delimi akillimi Merkez???Alo alo bir bakin...Merkez day dayy.....

Levent Korman

İyice mizaha vurdu olayı insanlar 😁