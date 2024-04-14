Pelin Batu'nun İran-İsrail Savaşının Seyrini Değiştirecek Kibar Hamlesine Gelen Yorumlar Kahkaha Attırdı
Pelin Batu'nun İran-İsrail Savaşının Seyrini Değiştirecek Kibar Hamlesine Gelen Yorumlar Kahkaha Attırdı
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Oyunculukla tanındığı kariyerine tarihçi ve program yorumcusu olarak devam eden Pelin Batu, yorumlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Gündeme dair yorumları merak konusu olan Batu, bu kez de İran ve İsrail arasında çıkan savaşa yaptığı yorumla adından söz ettirdi.
Bir tarihçi olarak oldukça "kibar" bir istekle savaşı yorumlayan Pelin Batu'ya gelen yorumlar herkesi güldürdü.
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Yerinde bir müdahale gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 😅
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Anlaşıldı merkez :)
Merkez merkez bu kadin delimi akillimi Merkez???Alo alo bir bakin...Merkez day dayy.....
İyice mizaha vurdu olayı insanlar 😁