İran'ın İsrail'e Saldırması Üzerine Ateşlenen "Hipersonik Fettah Füzesi" İsmi Hakkında Yaratıcı Yorumlar
İran'ın İsrail'e Saldırması Üzerine Ateşlenen "Hipersonik Fettah Füzesi" İsmi Hakkında Yaratıcı Yorumlar
İsrail devlet televizyonu İran'ın ülkelerine İHA saldırısı başlattığını resmi olarak duyurdu. İHA'larını İsrail'e doğru gönderen İran'ın Hipersonik Fettah Füzesi'ni de ateşlediği açıklandı. Sosyal medyanın bir anda hareketlendiği bu anlarda yurdum insanı da 'Hipersonik Fettah Füzesi' ismine yaratıcı yorumlarda bulundu!
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Orta Doğu'da tansiyon bir anda yükseldi! İsrail-Hamas arasında başlayan savaşın ardından bugün İran da harekete geçti.
İsrail devlet televizyonu KANN tarafından yapılan resmi açıklamalara göre; İran, İsrail'e kamikaze İnsansız Hava Araçları'la (İHA) saldırmaya başladı.
Tüm dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Ordusu, hava savunma sistemlerinin tüm saldırılara karşı hazır durumda olduğunun altını çizdi.
İran, geçtiğimiz yılın Haziran ayında bin 400 kilometre menzile sahip 'Fettah' adını verdikleri ilk hipersonik balistik füzesini milyonlara tanıtmıştı.
Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise füze hakkında konuşurken, “Fettah füzesi hiçbir füze tarafından yok edilemez” ifadelerini kullanmıştı.
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Dünyada hipersonik füzelere sahip 4 ülke arasına yer aldığı belirtilen İran, İsrail saldırılarından kısa bir süre sonra Hipersonik Fettah Füzelerini ateşledi.
Başlayan saldırıların ardından sosyal medyadaki hareketlilik de paralel olarak başladı. Son dakika bilgilendirmesi yapan bir kullanıcı Hipersonik Fettah Füzesi'nin ateşlenme hazırlığında olduğunu duyurdu.
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