İran'ın İsrail'e Saldırması Üzerine Ateşlenen "Hipersonik Fettah Füzesi" İsmi Hakkında Yaratıcı Yorumlar

İsrail devlet televizyonu İran'ın ülkelerine İHA saldırısı başlattığını resmi olarak duyurdu. İHA'larını İsrail'e doğru gönderen İran'ın Hipersonik Fettah Füzesi'ni de ateşlediği açıklandı. Sosyal medyanın bir anda hareketlendiği bu anlarda yurdum insanı da 'Hipersonik Fettah Füzesi' ismine yaratıcı yorumlarda bulundu!