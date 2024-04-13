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İran Kamikaze İHA'larıyla Saldırı Başlattı: İsrail'de Acil Durum Sirenleri Çalıyor!

İran Kamikaze İHA'larıyla Saldırı Başlattı: İsrail'de Acil Durum Sirenleri Çalıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.04.2024 - 00:27

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İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırısı tüm dünyasının gündemine oturmuş durumda. İsrail savaş kabinesinin sığınaklarda toplantı yaptığı haberlerinin ardından ülkede savaş sirenleri çalmaya başladı!

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İsrail devlet televizyonu KANN; İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından gündem bir anda hareketlendi.

İsrail devlet televizyonu KANN; İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından gündem bir anda hareketlendi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise basın açıklaması yaparak İran'dan havalanan onlarca İHA'nın ülkelerine doğru gelmekte olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise basın açıklaması yaparak İran'dan havalanan onlarca İHA'nın ülkelerine doğru gelmekte olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanlığı'na ait devlet uçağının söz konusu saldırıda vurulma endişesiyle havalandığı da belirtildi. Birçok ülke hava sahasını da kapatmış durumda.

İsrail Başbakanlığı'na ait devlet uçağının söz konusu saldırıda vurulma endişesiyle havalandığı da belirtildi. Birçok ülke hava sahasını da kapatmış durumda.

İsrail Savaş Kabinesi'nin sığınakta toplantı yapmasıyla beraber halk da korku içinde sığınaklara akın etmeye başladı. Bu esnada da tüm ülkede savaş sirenleri çalmaya başladı.

İsrail Savaş Kabinesi'nin sığınakta toplantı yapmasıyla beraber halk da korku içinde sığınaklara akın etmeye başladı. Bu esnada da tüm ülkede savaş sirenleri çalmaya başladı.

İşte o anlar...

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