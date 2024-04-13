İran Kamikaze İHA'larıyla Saldırı Başlattı: İsrail'de Acil Durum Sirenleri Çalıyor!

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İki Çocuklu Bir Aile Eminönü'nü Gezmeye Evlerinde Yaptıkları Sandviçle Gitti: 15 Liraya Bir Tane Su Aldık