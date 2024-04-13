Son Haliyle Bambaşka Birine Dönüşen Popstar Bayhan'ın Fly Me To The Moon Performansı Dillere Fena Düştü
Son Haliyle Bambaşka Birine Dönüşen Popstar Bayhan'ın Fly Me To The Moon Performansı Dillere Fena Düştü
Bir döneme damgasını vuran Popstar yarışmasıyla üne kavuşan isimlerden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. 'Öyle deli gibi esme başım dönüyor' şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bayhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka biri olan Popstar Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı dillere düştü!
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Gerek jüri üyeleri gerekse yarışmacılarıyla bir neslin hafızasında önemli yer tutan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunduğu yarışmadan üçünlükle ayrıldıktan sonra da adını duyurmaya devam eden Bayhan şarkı söyleme tarzı ve tavırlarıyla o dönem epey konuşulmuştu.
Yapımın final yapmasından bir süre sonra ortalıklarda görünmeyen Bayhan bu sefer de evlilik programıyla karşımıza çıkmıştı.
Şarkıları kendine kas tarzıyla yorumlayan Popstar Bahyan bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yeni şarkısını müzikseverlerini beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen Bayhan'ı görenler kendisini tanımakta epey güçlük çekti diyebiliriz.
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Bıyık bırakan Bayhan Gürhan ilk olarak İngilizce okuduğu "Unchained Melody" şarkısıyla öne çıktı ardından da bir bomba daha patlattı.
Popstar Bayhan daha sonra da Fly Me to the Moon şarkısı yorumuyla magazin gündemine damgasını vurdu.
O anları da izlemek isteyenleri böyle alalım...
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