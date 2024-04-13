Son Haliyle Bambaşka Birine Dönüşen Popstar Bayhan'ın Fly Me To The Moon Performansı Dillere Fena Düştü

Bir döneme damgasını vuran Popstar yarışmasıyla üne kavuşan isimlerden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. 'Öyle deli gibi esme başım dönüyor' şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bayhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka biri olan Popstar Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı dillere düştü!