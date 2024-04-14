Babalarıyla Olan İlişkilerini WhatsApp Yazışmalarıyla Göstererek Güldüren Kişiler
Babalarıyla Olan İlişkilerini WhatsApp Yazışmalarıyla Göstererek Güldüren Kişiler
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Mevzu bahis paylaşım şuydu 👇
Anlaşamayanlar...
Çok sıkı fıkı olmayanlar...
Dekontlarla anlaşanlar...
Kısa ve net olanlar...
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Net olanlar...
Değişik uyarılar alanlar...
Kontrolü elden bırakmayanlar...
Yardım etsen ölür müsün?
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Sizde durumlar nasıl?
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