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Babalarıyla Olan İlişkilerini WhatsApp Yazışmalarıyla Göstererek Güldüren Kişiler

Babalarıyla Olan İlişkilerini WhatsApp Yazışmalarıyla Göstererek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.04.2024 - 09:47

Baba çocuk ilişkileri biraz komplekstir. Arkadaş gibi olan, asker komutan ilişkisi olan, sürekli limoni olan veya ortada bir sorun olmamasına rağmen iletişimi minimum seviyede tutan... Twitter'a da bir baba oğul yazışması düştü ve üstüne pek çok örnek geldi.

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Anlaşamayanlar...
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Çok sıkı fıkı olmayanlar...

Çok sıkı fıkı olmayanlar...
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Dekontlarla anlaşanlar...

Dekontlarla anlaşanlar...
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