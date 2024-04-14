Kasiyerlerle Yaşadıkları İlginç Diyalogları Anlatarak Tespite Doyuran Müşteriler
Kasiyerlerle Yaşadıkları İlginç Diyalogları Anlatarak Tespite Doyuran Müşteriler
Alışveriş yaparken kasiyerlerle ilginç diyaloglar yaşayabiliyoruz. Ancak sosyal medyada tutan paylaşımlara bakınca bunların herkesin başına geldiğini de görüyoruz. Bakalım en ilginç kasiyer müşteri diyalogları neler?
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Efsane paylaşımla başlayalım.
Eski paylaşımlardaki fiyatlar moral bozsa da tespitler hala geçerli.
Değil mi?
Değil mi?
Anksiyete yaşayanlar...
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Eee ne değişti şimdi?
Çok ayıp!
O poşet de hiç açılmaz.
Trollemeyin insanları.
Çaktırma!
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Alışmışlar artık.
Poşetini getiren kaldı mı?
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