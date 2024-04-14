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Kasiyerlerle Yaşadıkları İlginç Diyalogları Anlatarak Tespite Doyuran Müşteriler

Kasiyerlerle Yaşadıkları İlginç Diyalogları Anlatarak Tespite Doyuran Müşteriler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.04.2024 - 12:17

Alışveriş yaparken kasiyerlerle ilginç diyaloglar yaşayabiliyoruz. Ancak sosyal medyada tutan paylaşımlara bakınca bunların herkesin başına geldiğini de görüyoruz. Bakalım en ilginç kasiyer müşteri diyalogları neler?

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Efsane paylaşımla başlayalım.

Efsane paylaşımla başlayalım.
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Eski paylaşımlardaki fiyatlar moral bozsa da tespitler hala geçerli.

Eski paylaşımlardaki fiyatlar moral bozsa da tespitler hala geçerli.
twitter.com

Değil mi?

Değil mi?
twitter.com

Değil mi?

Değil mi?
twitter.com

Anksiyete yaşayanlar...

Anksiyete yaşayanlar...
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Eee ne değişti şimdi?

Eee ne değişti şimdi?
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Çok ayıp!

Çok ayıp!
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O poşet de hiç açılmaz.

O poşet de hiç açılmaz.
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Trollemeyin insanları.

Trollemeyin insanları.
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Çaktırma!

Çaktırma!
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Alışmışlar artık.

Alışmışlar artık.
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Poşetini getiren kaldı mı?

Poşetini getiren kaldı mı?
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Sözelciler şok!

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