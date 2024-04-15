Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Savaş gündemiyle başlayalım!
Yaaani...
Fırsattan istifade!
Duygusal bir mola!
Ana yüreği!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bayram sıkışıklığı...
Cuk oturmuş ama!
Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız.
Yine de küfür etme.
Hüzün...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nafaka mıydı?
Bu kadar mı ayrı kaldınız?
Bunun uygulaması da var ama neyse...
Şu şekil bir darlama...
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda