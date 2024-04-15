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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.04.2024 - 17:33

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Savaş gündemiyle başlayalım!

Savaş gündemiyle başlayalım!

Yaaani...

Yaaani...

Fırsattan istifade!

Fırsattan istifade!

Duygusal bir mola!

Duygusal bir mola!
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Ana yüreği!

Ana yüreği!
twitter.com
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Bayram sıkışıklığı...

Bayram sıkışıklığı...
twitter.com

Cuk oturmuş ama!

Cuk oturmuş ama!
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Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız.

Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız.
twitter.com

Yine de küfür etme.

Yine de küfür etme.
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Hüzün...

Hüzün...
twitter.com
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Nafaka mıydı?

Nafaka mıydı?
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Bu kadar mı ayrı kaldınız?

Bu kadar mı ayrı kaldınız?
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Bunun uygulaması da var ama neyse...

Bunun uygulaması da var ama neyse...
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Şu şekil bir darlama...

Şu şekil bir darlama...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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