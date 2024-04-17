Kendisine DM'den Yürüyen Kişinin Nişanlısına Ulaşan Twitter Kullanıcısı Viral Oldu

Aldatmak çok uzun tarihi olan bir olgu ama sosyal medya ve yazışmanın yayılmasıyla daha da yaygınlaştığı da bir gerçek. Tabii flört için sağa sola moda tabiriyle 'yürüyen' kişiler de var. Ancak bu yürüyen kişinin halihazırda bir ilişkisi varsa bazen bu sanal çapkınlığın bedelini ödeten birileri çıkabiliyor.