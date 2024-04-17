Kendisine DM'den Yürüyen Kişinin Nişanlısına Ulaşan Twitter Kullanıcısı Viral Oldu
Kendisine DM'den Yürüyen Kişinin Nişanlısına Ulaşan Twitter Kullanıcısı Viral Oldu
Aldatmak çok uzun tarihi olan bir olgu ama sosyal medya ve yazışmanın yayılmasıyla daha da yaygınlaştığı da bir gerçek. Tabii flört için sağa sola moda tabiriyle 'yürüyen' kişiler de var. Ancak bu yürüyen kişinin halihazırda bir ilişkisi varsa bazen bu sanal çapkınlığın bedelini ödeten birileri çıkabiliyor.
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Paylaşım şöyle...
Nişanlı olan erkek bir foto üstünden yürümeye çalışıyor. Ancak bu kişi nişanlı.
Yani ortada masum bir flört değil de bir aldatma çabası var. Özür de dilese de özür dilemesi gereken kişi o değil.
Tabii paylaşımı yapan kişi daha da ileri gitti ve kendisine yürüyen kişinin nişanlısına ulaşmaya çalıştı.
Takipden çıksa da pek faydalı olmadı.
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Sonrasında da hesap çalındı tiyatrosu döndü ama pek de inandırıcı değildi.
Ardından nişanlıya ulaşıldı ama yüzükler atıldı mı yoksa bu olay konuşuldu mu çiftimizin bileceği iş.
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