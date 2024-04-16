Lens Kullananların Dertlerinden Zengin Çocuğu Sarışınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Lens Kullananların Dertlerinden Zengin Çocuğu Sarışınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter'da neler dönmüş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Solüsyon demek çözüm demek değil mi?
İşareti vermiş.
Kapalısı da mı var?
Ne yaptın Rıdvan?
Hayatın içinden bazı kareler...
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Böyle bir gerçek var.
👇
Yeni dönemin ilk meclis toplantısı özeti 👇
Erenköy olabilir.
En temizi...
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Aslında aynı şey...
Siz hayırdır?
İyi tespit.
Komisyonlar yükselmiş.
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Mutluluklar Aydın Bey.
Size de mutluluklar.
👇
Zengin çocuğu sarısı bu.
Muazzam!
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Size de iyi gelsin.
Gayet net!
Çarşamba akşamı yine buralardayız 👋
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