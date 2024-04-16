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Lens Kullananların Dertlerinden Zengin Çocuğu Sarışınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Lens Kullananların Dertlerinden Zengin Çocuğu Sarışınlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 19:08

Bakalım Salı günü Twitter'da neler dönmüş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Solüsyon demek çözüm demek değil mi?

Solüsyon demek çözüm demek değil mi?
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İşareti vermiş.

İşareti vermiş.
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Kapalısı da mı var?

Kapalısı da mı var?
twitter.com

Ne yaptın Rıdvan?

Ne yaptın Rıdvan?
twitter.com

Hayatın içinden bazı kareler...

Hayatın içinden bazı kareler...
twitter.com
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Böyle bir gerçek var.

Böyle bir gerçek var.
twitter.com

👇

👇
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Yeni dönemin ilk meclis toplantısı özeti 👇

Yeni dönemin ilk meclis toplantısı özeti 👇
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Erenköy olabilir.

Erenköy olabilir.
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En temizi...

En temizi...
twitter.com
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Aslında aynı şey...

Aslında aynı şey...
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Siz hayırdır?

Siz hayırdır?
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Çubuğun üstüne dökülüyor sandınız değil mi?

İyi tespit.

İyi tespit.
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Komisyonlar yükselmiş.

Komisyonlar yükselmiş.
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Mutluluklar Aydın Bey.

Mutluluklar Aydın Bey.
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Size de mutluluklar.

Size de mutluluklar.
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👇

👇
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Zengin çocuğu sarısı bu.

Zengin çocuğu sarısı bu.
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Muazzam!

Muazzam!
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Size de iyi gelsin.

Size de iyi gelsin.
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Gayet net!

Gayet net!
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Çarşamba akşamı yine buralardayız 👋

Çarşamba akşamı yine buralardayız 👋
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Şöyle seçenekler de mevcut 👇

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