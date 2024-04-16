İş Hayatında Yaşadıkları En Absürt Şeyleri Anlatırken Herkesin Ağzını Açık Bırakan Yaratıcı Kişiler
İş Hayatında Yaşadıkları En Absürt Şeyleri Anlatırken Herkesin Ağzını Açık Bırakan Yaratıcı Kişiler
İş hayatınız çok sıradansa başkalarının yaşadığı bu absürd olaylar sizi çok güldürecek.
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İş hayatı gerçekten enteresan. Çoğumuz, ailemizle geçirmediğimiz süreyi iş yerlerimizde ve iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz.
Ve tabii ki her zaman da normal şeyler yaşamıyoruz. Mesela birazdan göreceğiniz kişiler gibi...
Twitter'daki mansur rüzgardelen isimli kullanıcı şöyle bir soru sordu 👇
Aldığı cevapların hepsi birbirinden ilginç oldu 👇
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