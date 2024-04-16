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İş Hayatında Yaşadıkları En Absürt Şeyleri Anlatırken Herkesin Ağzını Açık Bırakan Yaratıcı Kişiler

İş Hayatında Yaşadıkları En Absürt Şeyleri Anlatırken Herkesin Ağzını Açık Bırakan Yaratıcı Kişiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.04.2024 - 13:50

İş hayatınız çok sıradansa başkalarının yaşadığı bu absürd olaylar sizi çok güldürecek.

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İş hayatı gerçekten enteresan. Çoğumuz, ailemizle geçirmediğimiz süreyi iş yerlerimizde ve iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz.

İş hayatı gerçekten enteresan. Çoğumuz, ailemizle geçirmediğimiz süreyi iş yerlerimizde ve iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz.

Ve tabii ki her zaman da normal şeyler yaşamıyoruz. Mesela birazdan göreceğiniz kişiler gibi...

Ve tabii ki her zaman da normal şeyler yaşamıyoruz. Mesela birazdan göreceğiniz kişiler gibi...

Twitter'daki mansur rüzgardelen isimli kullanıcı şöyle bir soru sordu 👇

Twitter'daki mansur rüzgardelen isimli kullanıcı şöyle bir soru sordu 👇

Aldığı cevapların hepsi birbirinden ilginç oldu 👇

Aldığı cevapların hepsi birbirinden ilginç oldu 👇
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