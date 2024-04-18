İlişkide Çift Kimyası Diye Bir Şey Olduğunu Moleküllerine Kadar Gösteren X Kullanıcıları

İlişkide en önemli kriterlerden birisi de kimya. O yüzden bazı çiftleri çok yakıştırırken bazı çiftlerden o kadar enerji alamıyoruz. Tabii herkesin kimyası kendine ama bu çift kimyasını kimileri çok iyi yansıtıyor. Bir X kullanıcısı bunu ciddi ciddi sorsa da araya mizah da girdi.