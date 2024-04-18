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İlişkide Çift Kimyası Diye Bir Şey Olduğunu Moleküllerine Kadar Gösteren X Kullanıcıları

İlişkide Çift Kimyası Diye Bir Şey Olduğunu Moleküllerine Kadar Gösteren X Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:29

İlişkide en önemli kriterlerden birisi de kimya. O yüzden bazı çiftleri çok yakıştırırken bazı çiftlerden o kadar enerji alamıyoruz. Tabii herkesin kimyası kendine ama bu çift kimyasını kimileri çok iyi yansıtıyor. Bir X kullanıcısı bunu ciddi ciddi sorsa da araya mizah da girdi.

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Soru şöyleydi...

Soru şöyleydi...
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Binlerce yanıt geldi.

Binlerce yanıt geldi.
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Sınırları zorlayanlar da var.

Sınırları zorlayanlar da var.
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Sol kanatsal anlamda ilk kimya denemesi

Sol kanatsal anlamda ilk kimya denemesi
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Bunlara ne oldu acaba?

Bunlara ne oldu acaba?
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Fransız filmi olsa beğenirsiniz.

Fransız filmi olsa beğenirsiniz.
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Underrated çiftlerimizden...

Underrated çiftlerimizden...
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Sizce en iyi kimya hangi çifte?

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