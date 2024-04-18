İlişkide Çift Kimyası Diye Bir Şey Olduğunu Moleküllerine Kadar Gösteren X Kullanıcıları
İlişkide Çift Kimyası Diye Bir Şey Olduğunu Moleküllerine Kadar Gösteren X Kullanıcıları
İlişkide en önemli kriterlerden birisi de kimya. O yüzden bazı çiftleri çok yakıştırırken bazı çiftlerden o kadar enerji alamıyoruz. Tabii herkesin kimyası kendine ama bu çift kimyasını kimileri çok iyi yansıtıyor. Bir X kullanıcısı bunu ciddi ciddi sorsa da araya mizah da girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soru şöyleydi...
Binlerce yanıt geldi.
Sınırları zorlayanlar da var.
Sol kanatsal anlamda ilk kimya denemesi
Bunlara ne oldu acaba?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fransız filmi olsa beğenirsiniz.
👇
Underrated çiftlerimizden...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda