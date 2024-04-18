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Bugüne Kadar Yaşadıkları Rezil Olma Anılarını Paylaşarak Medeni Cesaretleriyle Güldüren Kişiler

Bugüne Kadar Yaşadıkları Rezil Olma Anılarını Paylaşarak Medeni Cesaretleriyle Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 15:39

İnsanoğlu dikkatsiz ve yer yer alık bir varlık... Bazen bu dalgınlıklar büyük rezillikler çıkarırken zamanla olayının şokunun da atlatılmasıyla komik anılar olarak kalıyor. X'te de bu rezillik anıları soruldu. İlginç yanıtlar geldi.

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Moral bulmak için anı istedi...

Moral bulmak için anı istedi...
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Pek çok anı geldi.

Pek çok anı geldi.
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Bari gidince izle...

Bari gidince izle...
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Talihsiz olmuş.

Talihsiz olmuş.
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Çaktırmasaydın.

Çaktırmasaydın.
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Çocukluk alıklıkları

Çocukluk alıklıkları
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Seven böyle sevsin.

Seven böyle sevsin.
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Rüya değil gerçek...

Rüya değil gerçek...
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Bu kadar olmaz.

Bu kadar olmaz.
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Rolü yaşamış.

Rolü yaşamış.
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Canavar mı onlar?

Canavar mı onlar?
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Naaş dersek?

Naaş dersek?
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Sizde var mı böyle durumlar?

Sizde var mı böyle durumlar?
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