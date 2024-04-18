Bugüne Kadar Yaşadıkları Rezil Olma Anılarını Paylaşarak Medeni Cesaretleriyle Güldüren Kişiler
Bugüne Kadar Yaşadıkları Rezil Olma Anılarını Paylaşarak Medeni Cesaretleriyle Güldüren Kişiler
İnsanoğlu dikkatsiz ve yer yer alık bir varlık... Bazen bu dalgınlıklar büyük rezillikler çıkarırken zamanla olayının şokunun da atlatılmasıyla komik anılar olarak kalıyor. X'te de bu rezillik anıları soruldu. İlginç yanıtlar geldi.
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Moral bulmak için anı istedi...
Pek çok anı geldi.
Bari gidince izle...
Talihsiz olmuş.
Çaktırmasaydın.
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Çocukluk alıklıkları
Seven böyle sevsin.
Rüya değil gerçek...
Bu kadar olmaz.
Rolü yaşamış.
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Canavar mı onlar?
Naaş dersek?
Sizde var mı böyle durumlar?
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