Nişan Törenlerinde Topladıkları Parayla Burun Estetiği Yaptıran Çift Viral Oldu
Nişan Törenlerinde Topladıkları Parayla Burun Estetiği Yaptıran Çift Viral Oldu
Özellikle burun estetiği son yılların popüler operasyonlarından. Daha iyi bir görünüme sahip olacağına inanan kişiler bu operasyonlara başvuruyor. Ancak çift halinde operasyona giren ve bunun finansmanını da nişan takılarıyla sağlamak çok sık görünür bir durum değil. Bu yüzden içerikteki çiftimiz viral oldu.
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Öncesi sonrası fotoğrafları bu işin şanındandır.
Tabii operasyon öncesi de...
Operasyon sonrası oluşan ödemler...
Sonuç 👇
Bir de tek çektirdiler.
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Tabii çiftimiz viral oldu.
Tepkiler şöyle 👇
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