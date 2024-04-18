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Nişan Törenlerinde Topladıkları Parayla Burun Estetiği Yaptıran Çift Viral Oldu

Nişan Törenlerinde Topladıkları Parayla Burun Estetiği Yaptıran Çift Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 16:25

Özellikle burun estetiği son yılların popüler operasyonlarından. Daha iyi bir görünüme sahip olacağına inanan kişiler bu operasyonlara başvuruyor. Ancak çift halinde operasyona giren ve bunun finansmanını da nişan takılarıyla sağlamak çok sık görünür bir durum değil. Bu yüzden içerikteki çiftimiz viral oldu.

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Öncesi sonrası fotoğrafları bu işin şanındandır.

Öncesi sonrası fotoğrafları bu işin şanındandır.

Tabii operasyon öncesi de...

Tabii operasyon öncesi de...

Operasyon sonrası oluşan ödemler...

Operasyon sonrası oluşan ödemler...

Sonuç 👇

Sonuç 👇

Bir de tek çektirdiler.

Bir de tek çektirdiler.
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Tabii çiftimiz viral oldu.

Tabii çiftimiz viral oldu.

Tepkiler şöyle 👇

Tepkiler şöyle 👇

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