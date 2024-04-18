Nişan Törenlerinde Topladıkları Parayla Burun Estetiği Yaptıran Çift Viral Oldu

Özellikle burun estetiği son yılların popüler operasyonlarından. Daha iyi bir görünüme sahip olacağına inanan kişiler bu operasyonlara başvuruyor. Ancak çift halinde operasyona giren ve bunun finansmanını da nişan takılarıyla sağlamak çok sık görünür bir durum değil. Bu yüzden içerikteki çiftimiz viral oldu.