Boşandıktan Sonra Yaşadığı Küçük ama Derin Anlamlar İçeren Bir Olayı İçtenlikle Anlatan Kadın
Boşandıktan Sonra Yaşadığı Küçük ama Derin Anlamlar İçeren Bir Olayı İçtenlikle Anlatan Kadın
Evlilik her ne kadar bir insanın hayatındaki dönüm noktalarından biriyse boşanmalar da hayatın içinde var olan bir olgu. Tabii evlilik nasıl geçerse geçsin, sonrasındaki adaptasyon süreci de boşanan bireyleri zorlayabiliyor veya önceki hayatında fark etmeden yaptığı şeyleri sorgulamak için zaman tanıyor. Twitter'da gündeme gelen isimsiz bir yazı da ufak bir alışverişin bile insanın kendisini nasıl sorgulatabilecek güçte bir ders olduğunu gösteriyor.
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Paylaşımı yapan uzmanlığı pedagoji ve aile danışmanlığı olan Adem Güneş.
"32 yaşında bir kadınım. Eşimle ayrıldıktan sonra bir türlü kendime gelemedim.
Uzun süreden sonra ilk defa kendim için bir şey alacaktım.
Saati almanın sevinciyle mağazada telefonumu unuttuğumu düşündüm. Koşarak mağazaya döndüm.
Canım sıkılmıştı. Arabaya bindim. Emniyet kemerini takarken vitesin yanında telefonumu gördüm.
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Kasiyere “Az önce saat almıştım, kartımı geri almadım galiba.” dedim.
Küçükken babam bana bir şey alacağı sırada, bir türlü beğenmez, memnuniyetsiz yüz ifadesiyle mağazada dolaşırdı.
Evlendikten sonra aynısını boşandığım kişiyle de yaşadım. İhtiyacım olan bir şeyi almak için mağazaya girdiğimizde canı sıkılır, acele ettirir, çıkmak isterdi.
Halime üzüldüm. Başkalarının benim adıma karar vermesinin beni ne kadar eksilttiğini kadar fark ettim.
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