Boşandıktan Sonra Yaşadığı Küçük ama Derin Anlamlar İçeren Bir Olayı İçtenlikle Anlatan Kadın

Bir şey beğenip gösterdiğimde, ya fiyatını fazla bulur, ya da “Başka zaman alırız” der almazdı. İstediğim bir şeyi, hiçbir zaman sorgusuz sualsiz alamadım. O gün, ilk defa kimse karışmadan bir şey almıştım. İlk defa bir alışveriş bu kadar kolay olmuştu. Mağazada ayrılırken eksikliğini hissettiğim şey, telefonum yada kredi kartım değidi. Çocukluğumdan bu yana her alışverişte üzerimde hissettiğim baskıyı hissetmemiştim. Bu bana sanki üzerimde bir şey eksikmiş gibi gelmişti.