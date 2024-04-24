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Boşandıktan Sonra Yaşadığı Küçük ama Derin Anlamlar İçeren Bir Olayı İçtenlikle Anlatan Kadın

Boşandıktan Sonra Yaşadığı Küçük ama Derin Anlamlar İçeren Bir Olayı İçtenlikle Anlatan Kadın

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 16:43

Evlilik her ne kadar bir insanın hayatındaki dönüm noktalarından biriyse boşanmalar da hayatın içinde var olan bir olgu. Tabii evlilik nasıl geçerse geçsin, sonrasındaki adaptasyon süreci de boşanan bireyleri zorlayabiliyor veya önceki hayatında fark etmeden yaptığı şeyleri sorgulamak için zaman tanıyor. Twitter'da gündeme gelen isimsiz bir yazı da ufak bir alışverişin bile insanın kendisini nasıl sorgulatabilecek güçte bir ders olduğunu gösteriyor.

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Paylaşımı yapan uzmanlığı pedagoji ve aile danışmanlığı olan Adem Güneş.

Paylaşımı yapan uzmanlığı pedagoji ve aile danışmanlığı olan Adem Güneş.

via Adem Güneş

"32 yaşında bir kadınım. Eşimle ayrıldıktan sonra bir türlü kendime gelemedim.

"32 yaşında bir kadınım. Eşimle ayrıldıktan sonra bir türlü kendime gelemedim.

Ne kimseyle görüşmek, ne de evden dışarı çıkmak istedim. 1 yıl kadar sonra, kilo aldığımı fark ettim. Yürüyüşe başladım. Ne kadar kalori harcadığımı ölçmek için de bir akıllı saat almaya karar verdim.

Uzun süreden sonra ilk defa kendim için bir şey alacaktım.

Uzun süreden sonra ilk defa kendim için bir şey alacaktım.

Sabah erkenden mağazaya gittim. Beğendiğim saati buldum. Bir görevli geldi, biraz ürünü tanıttı, beğendiğimi söyledim saati aldım. Ödemeyi yaptım, çocuk gibi sevinerek mağazadan çıktım. Biraz ilerlediğimde, mağazada bir şey unuttuğumu fark ettim.

Saati almanın sevinciyle mağazada telefonumu unuttuğumu düşündüm. Koşarak mağazaya döndüm.

Saati almanın sevinciyle mağazada telefonumu unuttuğumu düşündüm. Koşarak mağazaya döndüm.

Görevliye, “Telefonumu burada unutmuşum, gördünüz mü?” diye sordum. Görevli baktı, bulamadı “Alternatif bir numara bırakın, bulduğumuzda sizi arayalım” dedi. Annemin numarasını bıraktım, üzülerek mağazadan çıktım.

Canım sıkılmıştı. Arabaya bindim. Emniyet kemerini takarken vitesin yanında telefonumu gördüm.

Canım sıkılmıştı. Arabaya bindim. Emniyet kemerini takarken vitesin yanında telefonumu gördüm.

“Oh be” diye sevindim. Fakat sonra “O zaman mağazada neyi unuttum“ diye aklıma geldi. ”Eyvah” dedim, ”ödeme yaptıktan sonra kredi kartımı almadım galiba” diye koşarak tekrar mağazaya gittim. Ödeme yaptığım kasaya geldim.

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Kasiyere “Az önce saat almıştım, kartımı geri almadım galiba.” dedim.

Kasiyere “Az önce saat almıştım, kartımı geri almadım galiba.” dedim.

Kasiyer beni hatırladı. Kartımı geri verdiğini söyledi. Israr etti. Çantamı tekrar kontrol ederken içim tuhaf oldu, kartımı cüzdanıma koymuşum. Kıza çok mahcup oldum. Mağazadan çıktım. Arabaya doğru yürürken üzerimde neyin eksik olduğunu anladım.

Küçükken babam bana bir şey alacağı sırada, bir türlü beğenmez, memnuniyetsiz yüz ifadesiyle mağazada dolaşırdı.

Küçükken babam bana bir şey alacağı sırada, bir türlü beğenmez, memnuniyetsiz yüz ifadesiyle mağazada dolaşırdı.

Babamın gözüne bakardım. Beğenmezse almaz diye beklerdim. Hep de öyle olurdu; ya fiyatı beğenmez, ya da “Başka zaman alırız” diye mağazadan çıkardı. Peşinden koşardım. Israr ederdim. Duymazdı.

Evlendikten sonra aynısını boşandığım kişiyle de yaşadım. İhtiyacım olan bir şeyi almak için mağazaya girdiğimizde canı sıkılır, acele ettirir, çıkmak isterdi.

Evlendikten sonra aynısını boşandığım kişiyle de yaşadım. İhtiyacım olan bir şeyi almak için mağazaya girdiğimizde canı sıkılır, acele ettirir, çıkmak isterdi.
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Bir şey beğenip gösterdiğimde, ya fiyatını fazla bulur, ya da “Başka zaman alırız” der almazdı. İstediğim bir şeyi, hiçbir zaman sorgusuz sualsiz alamadım. O gün, ilk defa kimse karışmadan bir şey almıştım. İlk defa bir alışveriş bu kadar kolay olmuştu. Mağazada ayrılırken eksikliğini hissettiğim şey, telefonum yada kredi kartım değidi. Çocukluğumdan bu yana her alışverişte üzerimde hissettiğim baskıyı hissetmemiştim. Bu bana sanki üzerimde bir şey eksikmiş gibi gelmişti.

Halime üzüldüm. Başkalarının benim adıma karar vermesinin beni ne kadar eksilttiğini kadar fark ettim.

Halime üzüldüm. Başkalarının benim adıma karar vermesinin beni ne kadar eksilttiğini kadar fark ettim.

Hayata yeniden başlamanın ilk kuralını o gün oluşturdum; “Bundan sonra, üzerimde kimsenin baskısını kabul etmeyeceğim, kimsenin benim adıma karar vermesine razı olmayacağım” dedim. “Bunu kendime duyduğum saygının bir gereği olarak yapacağım” diye de kendime söz verdim.'

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