Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Akademi Camiasında Şahit Oldukları En Tuhaf Olayları Anlatarak Şaşırtan Kişiler

Akademi Camiasında Şahit Oldukları En Tuhaf Olayları Anlatarak Şaşırtan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.04.2024 - 23:06

Türk akademisi yıllardır çalışamalar, başarılar, parlak öğrenciler yerine yetersiz akademik kadrolar, torpil iddiaları, atamalarla gündeme geliyor. Tabii bir de durumu içerideki aktörlerden dinleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

AkademiKadro isimli bir Twitter hesabı takipçilerine şöyle bir soru sordu.

AkademiKadro isimli bir Twitter hesabı takipçilerine şöyle bir soru sordu.
twitter.com

Yanıtlarda tanıdık isimler de vardı...

Yanıtlarda tanıdık isimler de vardı...
twitter.com

Alışık olduğumuz durumlar da...

Alışık olduğumuz durumlar da...
twitter.com

Evrensel olması gereken kurumlardaki hemşehricilik...

Evrensel olması gereken kurumlardaki hemşehricilik...
twitter.com

Bazı dil sürçmeleri...

Bazı dil sürçmeleri...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginç öğrenciler...

İlginç öğrenciler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu da iyiymiş.

Bu da iyiymiş.
twitter.com

Teşekkür etmeseler daha mı iyiydi?

Teşekkür etmeseler daha mı iyiydi?
twitter.com

Sizin de babanız değerli hoca olsaydı.

Sizin de babanız değerli hoca olsaydı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Çok sorgulamayın.

Çok sorgulamayın.
twitter.com

En ilginci buymuş.

En ilginci buymuş.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ördekkaç

Bazı insanlar şaka gibi