Akademi Camiasında Şahit Oldukları En Tuhaf Olayları Anlatarak Şaşırtan Kişiler
Akademi Camiasında Şahit Oldukları En Tuhaf Olayları Anlatarak Şaşırtan Kişiler
Türk akademisi yıllardır çalışamalar, başarılar, parlak öğrenciler yerine yetersiz akademik kadrolar, torpil iddiaları, atamalarla gündeme geliyor. Tabii bir de durumu içerideki aktörlerden dinleyelim.
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AkademiKadro isimli bir Twitter hesabı takipçilerine şöyle bir soru sordu.
Yanıtlarda tanıdık isimler de vardı...
Alışık olduğumuz durumlar da...
Evrensel olması gereken kurumlardaki hemşehricilik...
Bazı dil sürçmeleri...
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İlginç öğrenciler...
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Bu da iyiymiş.
Teşekkür etmeseler daha mı iyiydi?
Sizin de babanız değerli hoca olsaydı.
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Çok sorgulamayın.
En ilginci buymuş.
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Bazı insanlar şaka gibi