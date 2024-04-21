Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Eski adı Twitter, yeni adı X ama mizahın tadı yıllardır aynı. Bakalım geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? Kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Sınıfsal meselesine daha üst sınıfsal bir bakış.
Tövbe tövbe.
Siz de görün...
Eksi yapmaktan iyidir.
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Boya değil wax imiş.
Şeyinizi mi?
Komisyon kesiyorlar. Yoksa almayız.
Kavanozda mı büyüdünüz sayın konsept hesaplar?
Daha iyi yakıştırma olmadı.
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Amin.
👇
Yedirmeyiz!
Buna kurulmak çok normal.
Gelin bowl görün.
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Düşünmek lazım.
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Nihilist bir davranış...
Adam gibi adammış.
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Çünkü divalık...
Fiyatlara bakmalı.
Kenardan fırlamış bir şişle...
Tebrikler!
Birinden vazgeçmeliydin.
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👇
Örnek aile.
Belki buradan yardımcı olan çıkar.
İyi bilgi...
İçinden konuştuğunu dışına yansıtmış.
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Peki neden don?
Haklı!
O nasıl bir ortam?
Belirtseymiş.
Bekleme yapma sen de.
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