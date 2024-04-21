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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.04.2024 - 17:35

Eski adı Twitter, yeni adı X ama mizahın tadı yıllardır aynı. Bakalım geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış? Kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sınıfsal meselesine daha üst sınıfsal bir bakış.

Sınıfsal meselesine daha üst sınıfsal bir bakış.
twitter.com

Tövbe tövbe.

Tövbe tövbe.
twitter.com

Siz de görün...

Siz de görün...
twitter.com

Eksi yapmaktan iyidir.

Eksi yapmaktan iyidir.
twitter.com
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Boya değil wax imiş.

Boya değil wax imiş.
twitter.com

Şeyinizi mi?

Şeyinizi mi?
twitter.com

Komisyon kesiyorlar. Yoksa almayız.

Komisyon kesiyorlar. Yoksa almayız.
twitter.com

Kavanozda mı büyüdünüz sayın konsept hesaplar?

Kavanozda mı büyüdünüz sayın konsept hesaplar?
twitter.com

Daha iyi yakıştırma olmadı.

Daha iyi yakıştırma olmadı.
twitter.com
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Amin.

Amin.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yedirmeyiz!

Yedirmeyiz!
twitter.com

Buna kurulmak çok normal.

Buna kurulmak çok normal.
twitter.com

Gelin bowl görün.

Gelin bowl görün.
twitter.com
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Düşünmek lazım.

Düşünmek lazım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Nihilist bir davranış...

Nihilist bir davranış...
twitter.com

Adam gibi adammış.

Adam gibi adammış.
twitter.com
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Çünkü divalık...

Çünkü divalık...
twitter.com

Fiyatlara bakmalı.

Fiyatlara bakmalı.
twitter.com

Kenardan fırlamış bir şişle...

Kenardan fırlamış bir şişle...
twitter.com

Tebrikler!

Tebrikler!
twitter.com

Birinden vazgeçmeliydin.

Birinden vazgeçmeliydin.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Örnek aile.

Örnek aile.
twitter.com

Belki buradan yardımcı olan çıkar.

Belki buradan yardımcı olan çıkar.
twitter.com

İyi bilgi...

İyi bilgi...
twitter.com

İçinden konuştuğunu dışına yansıtmış.

İçinden konuştuğunu dışına yansıtmış.
twitter.com
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Peki neden don?

Peki neden don?
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

O nasıl bir ortam?

O nasıl bir ortam?
twitter.com

Belirtseymiş.

Belirtseymiş.
twitter.com

Bekleme yapma sen de.

Bekleme yapma sen de.
twitter.com
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Haftaya yine buralardayız 👋

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