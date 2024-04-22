Bir Doçentin Makalesinde Kullandığı Kaynakça Akademik Tartışmalara Neden Oldu
Bir Doçentin Makalesinde Kullandığı Kaynakça Akademik Tartışmalara Neden Oldu
Akademide olanlar işlerin çok da iyi gitmediğini, fakültelerde enstitülerde pek çok sıkıntıların olduğunu belirtiyor. Bunlar da belli başlı platformlarda dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde akademik camiada yaşanan en tuhaf şeyler soruldu. O soruya gelen yanıtların arasında bir yanıt dikkat çekti.
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Kaynakçada ekşisözlük'ten, wikizero'ya pek çok link kullanılmış.
Üstelik bunun mükafatını da almış.
Tabii tepkiler gecikmedi.
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Farklı öneriler de sunuldu.
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Bu makalenin Hulki Cevizoğlu'na ait olduğu iddia edildi.
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