Bir Doçentin Makalesinde Kullandığı Kaynakça Akademik Tartışmalara Neden Oldu

Akademide olanlar işlerin çok da iyi gitmediğini, fakültelerde enstitülerde pek çok sıkıntıların olduğunu belirtiyor. Bunlar da belli başlı platformlarda dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde akademik camiada yaşanan en tuhaf şeyler soruldu. O soruya gelen yanıtların arasında bir yanıt dikkat çekti.