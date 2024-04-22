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Bir Doçentin Makalesinde Kullandığı Kaynakça Akademik Tartışmalara Neden Oldu

Bir Doçentin Makalesinde Kullandığı Kaynakça Akademik Tartışmalara Neden Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.04.2024 - 21:13

Akademide olanlar işlerin çok da iyi gitmediğini, fakültelerde enstitülerde pek çok sıkıntıların olduğunu belirtiyor. Bunlar da belli başlı platformlarda dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde akademik camiada yaşanan en tuhaf şeyler soruldu. O soruya gelen yanıtların arasında bir yanıt dikkat çekti.

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Kaynakçada ekşisözlük'ten, wikizero'ya pek çok link kullanılmış.

Kaynakçada ekşisözlük'ten, wikizero'ya pek çok link kullanılmış.

Üstelik bunun mükafatını da almış.

Üstelik bunun mükafatını da almış.

Tabii tepkiler gecikmedi.

Tabii tepkiler gecikmedi.
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Farklı öneriler de sunuldu.

Farklı öneriler de sunuldu.
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Bu makalenin Hulki Cevizoğlu'na ait olduğu iddia edildi.

Bu makalenin Hulki Cevizoğlu'na ait olduğu iddia edildi.
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