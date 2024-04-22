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Firdevs Yöreoğlu İkonalığından Baskılı Pastada Denk Gelen Dilime Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Firdevs Yöreoğlu İkonalığından Baskılı Pastada Denk Gelen Dilime Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.04.2024 - 18:42

Bakalım yeni haftanın ilk gününde en çok nelere gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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Bunu bilmesinin imkanı yok.

Bunu bilmesinin imkanı yok.
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Daha iyisi gelmedi.

Daha iyisi gelmedi.
twitter.com

Reels arkadaşlığı diye bir şey var.

Reels arkadaşlığı diye bir şey var.
twitter.com

👇

👇
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Veri güvenliği konusunda bir firmamızı hatırlattı.

Veri güvenliği konusunda bir firmamızı hatırlattı.
twitter.com
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Yalnız değilsin.

Yalnız değilsin.
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En büyük motivasyon.

En büyük motivasyon.
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Sağlıkları için en iyisi...

Sağlıkları için en iyisi...
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En büyüğü mü bilmiyoruz ama çok büyük.

En büyüğü mü bilmiyoruz ama çok büyük.
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Bireysel silahlanma

Bireysel silahlanma
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Torpilli kısım gelmiş.

Torpilli kısım gelmiş.
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Al sana unisex!

Al sana unisex!
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👇

👇
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Uzman olman lazım.

Uzman olman lazım.
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Zengin hissedilen anlar...

Zengin hissedilen anlar...
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Bravo Rice!

Bravo Rice!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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