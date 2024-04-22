Firdevs Yöreoğlu İkonalığından Baskılı Pastada Denk Gelen Dilime Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Firdevs Yöreoğlu İkonalığından Baskılı Pastada Denk Gelen Dilime Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni haftanın ilk gününde en çok nelere gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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Bunu bilmesinin imkanı yok.
Daha iyisi gelmedi.
Reels arkadaşlığı diye bir şey var.
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Veri güvenliği konusunda bir firmamızı hatırlattı.
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Yalnız değilsin.
En büyük motivasyon.
Sağlıkları için en iyisi...
En büyüğü mü bilmiyoruz ama çok büyük.
Bireysel silahlanma
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Torpilli kısım gelmiş.
Al sana unisex!
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Uzman olman lazım.
Zengin hissedilen anlar...
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Bravo Rice!
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