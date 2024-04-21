Twitter'ın X Olmasına Halen Daha Alışamayanlar İçini Mizahla Döktü
Twitter'ın X Olmasına Halen Daha Alışamayanlar İçini Mizahla Döktü
Elon Musk Twitter'ı rekor ücretle satın aldı. Mecraya milyar dolarlık yatırım yapılmasıyla köklü değişiklikler geleceği tahmin ediliyordu. Ancak ikonik mavi kuşlu logo ve ismin değişip X olacağı büyük şok oldu. Ancak aylar geçmesine rağmen kitle bu isme geçmeyi reddediyor. Büyük çoğunluğumuz Twitter diyor.
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Elon Musk adına açılan parodi bir hesap da bu konuyu sordu. "Hala Twitter mı diyorsunuz yoksa X mi?" diye bir soru yöneltti.
Bakalım bizim alışamayanlar ne diyor.
Like'a bile alışamadık.
Köprülere de alışamayanlar var.
Daha 6 sıfırı atamadık.
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Markalarda da aynı durum var.
Sağdakini seçen var mı acaba?
Biri kombo yapmış.
Sizde durumlar nasıl?
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