Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Twitter'ın X Olmasına Halen Daha Alışamayanlar İçini Mizahla Döktü

Twitter'ın X Olmasına Halen Daha Alışamayanlar İçini Mizahla Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.04.2024 - 00:08

Elon Musk Twitter'ı rekor ücretle satın aldı. Mecraya milyar dolarlık yatırım yapılmasıyla köklü değişiklikler geleceği tahmin ediliyordu. Ancak ikonik mavi kuşlu logo ve ismin değişip X olacağı büyük şok oldu. Ancak aylar geçmesine rağmen kitle bu isme geçmeyi reddediyor. Büyük çoğunluğumuz Twitter diyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elon Musk adına açılan parodi bir hesap da bu konuyu sordu. "Hala Twitter mı diyorsunuz yoksa X mi?" diye bir soru yöneltti.

Elon Musk adına açılan parodi bir hesap da bu konuyu sordu. "Hala Twitter mı diyorsunuz yoksa X mi?" diye bir soru yöneltti.
twitter.com

Bakalım bizim alışamayanlar ne diyor.

Bakalım bizim alışamayanlar ne diyor.
twitter.com

Like'a bile alışamadık.

Like'a bile alışamadık.
twitter.com

Köprülere de alışamayanlar var.

Köprülere de alışamayanlar var.
twitter.com

Daha 6 sıfırı atamadık.

Daha 6 sıfırı atamadık.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Markalarda da aynı durum var.

Markalarda da aynı durum var.
twitter.com

Sağdakini seçen var mı acaba?

Sağdakini seçen var mı acaba?
twitter.com

Biri kombo yapmış.

Biri kombo yapmış.
twitter.com

Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın