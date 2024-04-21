Twitter'ın X Olmasına Halen Daha Alışamayanlar İçini Mizahla Döktü

Elon Musk Twitter'ı rekor ücretle satın aldı. Mecraya milyar dolarlık yatırım yapılmasıyla köklü değişiklikler geleceği tahmin ediliyordu. Ancak ikonik mavi kuşlu logo ve ismin değişip X olacağı büyük şok oldu. Ancak aylar geçmesine rağmen kitle bu isme geçmeyi reddediyor. Büyük çoğunluğumuz Twitter diyor.