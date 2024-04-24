Patiswiss CEO'sundan Tehdit Aldığı İçin Gündeme Gelen Esra U. Sessizliğini Bozdu
Patiswiss CEO'sundan Tehdit Aldığı İçin Gündeme Gelen Esra U. Sessizliğini Bozdu
Birkaç gündür yatıyoruz kalkıyoruz bir zamanların fenomen yöneticilerinden olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde istifasını veren Elif Aslı Yıldız'ı konuşuyoruz. Bir müşterisine verdiği yanıtla şirketine milyonlarca dolarlık zarar veren Yıldız'ın evliliğinden vergi meselesine hatta marka patentine onlarca konu açıldı. Ancak tüm bu olaylara neden olan müşteri konumundaki Esra Hanım sessiz kaldı. Tüm bu olayların ardından Esra Hanım'dan da bir mesaj geldi.
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Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız günlerdir manşetlerde. Ancak şirketinin başarısıyla değil de bir müşterisine verdiği yanıtla gösterdiği iletişim hatasıyla.
Ancak olayların başlangıcı bu paylaşımdı. Esra Hanım aldığı ürünlerin küflü olduğunundan şikayetçiydi.
Yıldız için sonun başlangıcı olan yanıt ise şu olmuştu.
Olayın mağduru Esra Hanım LinkedIn profilinden şunları paylaştı;
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