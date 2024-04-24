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Patiswiss CEO'sundan Tehdit Aldığı İçin Gündeme Gelen Esra U. Sessizliğini Bozdu

Patiswiss CEO'sundan Tehdit Aldığı İçin Gündeme Gelen Esra U. Sessizliğini Bozdu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 14:03

Birkaç gündür yatıyoruz kalkıyoruz bir zamanların fenomen yöneticilerinden olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde istifasını veren Elif Aslı Yıldız'ı konuşuyoruz. Bir müşterisine verdiği yanıtla şirketine milyonlarca dolarlık zarar veren Yıldız'ın evliliğinden vergi meselesine hatta marka patentine onlarca konu açıldı. Ancak tüm bu olaylara neden olan müşteri konumundaki Esra Hanım sessiz kaldı. Tüm bu olayların ardından Esra Hanım'dan da bir mesaj geldi.

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Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız günlerdir manşetlerde. Ancak şirketinin başarısıyla değil de bir müşterisine verdiği yanıtla gösterdiği iletişim hatasıyla.

Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız günlerdir manşetlerde. Ancak şirketinin başarısıyla değil de bir müşterisine verdiği yanıtla gösterdiği iletişim hatasıyla.

Ancak olayların başlangıcı bu paylaşımdı. Esra Hanım aldığı ürünlerin küflü olduğunundan şikayetçiydi.

Ancak olayların başlangıcı bu paylaşımdı. Esra Hanım aldığı ürünlerin küflü olduğunundan şikayetçiydi.

Yıldız için sonun başlangıcı olan yanıt ise şu olmuştu.

Yıldız için sonun başlangıcı olan yanıt ise şu olmuştu.

Olayın mağduru Esra Hanım LinkedIn profilinden şunları paylaştı;

Olayın mağduru Esra Hanım LinkedIn profilinden şunları paylaştı;

Bu bir teşekkür paylaşımıdır.

Günlerdir gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul ettiğimin farkındayım fakat iyi bir şeylere de sebep olduğu için mutluyum.

Tekrar ediyorum marka severek tukettiğim bir markaydı. Sadece üretim bandında, nakliyede veya muhafazada sıkıntı olabileceğine dikkat çekerek ilgili iyileştirme yapılmasi bir ufak da olsa gönul alma yanıtı beklerdim yanlış anlaşılma ile ülkemizde dalga etkisi yaratmiş oldu.

Özetle aşağıdaki çıkarımları yaşadık

1. İnsanımızın güçlünün değil haklının yanında olduğunu elbirliği ile göstermiş oldu.

2. Halkımızın ne kadar vicdanlı, birlik olduğunda güzel işler çıkarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk.

3. Günümüzde sosyal mecraların büyük kitleleri ayaklandıracak nitelikte oldugunu, yazılan çizilen hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerektiğini de

4. Liste daha uzar gider fakat son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki yaşanan bu durum eğitim kurumlarında, üretici firmalarda, hizmet sunan firmalarda , tüketicilerde aklımıza gelebilecek neredeyse hemen her kesime hitap eden ders niteliğinde bir olaydır herkesin payına düşeni fazlasıyla aldığını düşünüyorum.

Sizlerin kıymetli destek yorumları hatta mesajları sayesinde yeni bir şey başarmış olduk herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinize karşılık vermeye çalışıyorum gözden kaçırdıklarım dönemediklerimin anlayışına sığınıyorum.

ÖNEMLİ-Bu arada hanımefendinin okuduğunu anlayacak yaşta cocuğu oldugunu oğrendim. Lütfen paylaşımlarınızda incitici şeyler yazmayın.

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