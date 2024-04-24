Patiswiss CEO'sundan Tehdit Aldığı İçin Gündeme Gelen Esra U. Sessizliğini Bozdu

Bu bir teşekkür paylaşımıdır.

Günlerdir gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul ettiğimin farkındayım fakat iyi bir şeylere de sebep olduğu için mutluyum.

Tekrar ediyorum marka severek tukettiğim bir markaydı. Sadece üretim bandında, nakliyede veya muhafazada sıkıntı olabileceğine dikkat çekerek ilgili iyileştirme yapılmasi bir ufak da olsa gönul alma yanıtı beklerdim yanlış anlaşılma ile ülkemizde dalga etkisi yaratmiş oldu.

Özetle aşağıdaki çıkarımları yaşadık

1. İnsanımızın güçlünün değil haklının yanında olduğunu elbirliği ile göstermiş oldu.

2. Halkımızın ne kadar vicdanlı, birlik olduğunda güzel işler çıkarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk.

3. Günümüzde sosyal mecraların büyük kitleleri ayaklandıracak nitelikte oldugunu, yazılan çizilen hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerektiğini de

4. Liste daha uzar gider fakat son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki yaşanan bu durum eğitim kurumlarında, üretici firmalarda, hizmet sunan firmalarda , tüketicilerde aklımıza gelebilecek neredeyse hemen her kesime hitap eden ders niteliğinde bir olaydır herkesin payına düşeni fazlasıyla aldığını düşünüyorum.

Sizlerin kıymetli destek yorumları hatta mesajları sayesinde yeni bir şey başarmış olduk herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinize karşılık vermeye çalışıyorum gözden kaçırdıklarım dönemediklerimin anlayışına sığınıyorum.

ÖNEMLİ-Bu arada hanımefendinin okuduğunu anlayacak yaşta cocuğu oldugunu oğrendim. Lütfen paylaşımlarınızda incitici şeyler yazmayın.