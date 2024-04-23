Patiswiss Markası Çalıntı Çıktı: İsviçreli Şirketten Açıklama Geldi
Patiswiss Markası Çalıntı Çıktı: İsviçreli Şirketten Açıklama Geldi
İsviçreli çikolata markası Patiswiss AG, Türkiye’de son günlerde gündem olan Patiswiss markasıyla herhangi bir bağları olmadığını ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirkete daha önce çalıntı marka ismi nedeniyle dava açtığını açıkladı.
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Türkiye’de faaliyet gösteren Patiswiss marka çikolatanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medyada marketten aldığı çikolatanın küflendiğini paylaşan bir tüketiciye cevap vermişti.
Sonrasında CEO Tunaoğlu ve şirket ile birbirinden ilginç bilgiler ortaya çıkmıştı.
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yüksek lisans yaptığını dair iddiasının yalan olduğu ve şirkette çalışanlara sık sık mobing uygulandığı iddia edilmişti.
Gelen tepkiler sonrasında CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Türkiye’de gündemdeki marka ile ilgili İsviçre’den de açıklama geldi.
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İsviçreli çikolata üreticisi Patiswiss AG, Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile hiçbir ilgileri olmadığını açıkladı.
İsviçreli marka, daha önce birçok kez Türkiye’deki şirkete dava açtığını da paylaştı.
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memleket hırsızdan arsızdan geçilmez olmuş.
Patladı gidiyor
Bunların evine de avukat gönder bacım hadi bakim
Eli Aslı Yıldız: Eyyy Patiswiss sen kimsin. Karşında koskoca migros ve Patiswiss var. Patiswiss: Sen ne anlatıyon la değişik🤯