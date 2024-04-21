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Ünlü Bir Türk Çikolata Markasının CEO'sunun Müşterisine Olan Tavırları Herkesin Tepkisini Çekti!

Ünlü Bir Türk Çikolata Markasının CEO'sunun Müşterisine Olan Tavırları Herkesin Tepkisini Çekti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 11:07

Bir markayı başarılı yapan şey nedir? Örneğin bir çikolata markası tadıyla, paketlemesiyle, orijinalliğiyle ve tabii tazeliğiyle anılır. 

Peki ya markanın müşterilerine olan tavırlarına ne demeli?

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Kahvenin yanında şöyle leziz bir çikolata alır mıydınız?

Kahvenin yanında şöyle leziz bir çikolata alır mıydınız?

Bol köpüklü kahvenizin yanında zevkle yiyeceğiniz çikolatanızın da elbette lezzetli ve taze olmasını, yaşayacağınız zevki katlamasını istersiniz.

Peki aldığınız çikolata markasının, hatta en üst düzey yöneticisi olan CEO'sunun size karşı 'kötü' bir tavrı olsaydı?

Peki aldığınız çikolata markasının, hatta en üst düzey yöneticisi olan CEO'sunun size karşı 'kötü' bir tavrı olsaydı?

İşte tam da böyle bir olay yaşandı!

Bir kullanıcı, kahvesinin yanına eşlik etmesini düşünerek ünlü bir markadan çikolata satın aldı.

Bir kullanıcı, kahvesinin yanına eşlik etmesini düşünerek ünlü bir markadan çikolata satın aldı.

Fakat paketten çıkan çikolataların küflenmiş olduğunu iddia etti.

Son tüketim tarihinin henüz geçmediğini söyleyen müşteri, 'tedarik zincirinde veya muhafaza koşullarında' problem olabileceğini belirtti.

Bahsi geçen markanın CEO'su ise müşteriyle birebir iletişime geçerek duruma müdahale etti.

Bahsi geçen markanın CEO'su ise müşteriyle birebir iletişime geçerek duruma müdahale etti.

'Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun?' sözleriyle tepki gösteren CEO, 'bence evindeki nem oranına baktırmalısın' diyerek devam etti.

Ayrıca gelen yorumların da müşterinin kendisinin de markasında zarar vermek amacı taşıdığını ve hepsiyle avukatlarının ilgileneceğini belirtti.

CEO'nun üslubuna ve yaptığı yazım yanlışlarına kullanıcılardan tepki yağarken CEO kişisel hesabından bir paylaşım yaptı.

CEO'nun üslubuna ve yaptığı yazım yanlışlarına kullanıcılardan tepki yağarken CEO kişisel hesabından bir paylaşım yaptı.
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Sosyal medyadaki tepkiler ise git gide büyüdü.

Sosyal medyadaki tepkiler ise git gide büyüdü.
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Kimileri de söz konusu firmada daha önce de bazı olaylar yaşandığını belirtti;

Kimileri de söz konusu firmada daha önce de bazı olaylar yaşandığını belirtti;

Örneğin;

Örneğin;
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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