Ünlü Bir Türk Çikolata Markasının CEO'sunun Müşterisine Olan Tavırları Herkesin Tepkisini Çekti!
Ünlü Bir Türk Çikolata Markasının CEO'sunun Müşterisine Olan Tavırları Herkesin Tepkisini Çekti!
Bir markayı başarılı yapan şey nedir? Örneğin bir çikolata markası tadıyla, paketlemesiyle, orijinalliğiyle ve tabii tazeliğiyle anılır.
Peki ya markanın müşterilerine olan tavırlarına ne demeli?
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Kahvenin yanında şöyle leziz bir çikolata alır mıydınız?
Peki aldığınız çikolata markasının, hatta en üst düzey yöneticisi olan CEO'sunun size karşı 'kötü' bir tavrı olsaydı?
Bir kullanıcı, kahvesinin yanına eşlik etmesini düşünerek ünlü bir markadan çikolata satın aldı.
Bahsi geçen markanın CEO'su ise müşteriyle birebir iletişime geçerek duruma müdahale etti.
CEO'nun üslubuna ve yaptığı yazım yanlışlarına kullanıcılardan tepki yağarken CEO kişisel hesabından bir paylaşım yaptı.
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Sosyal medyadaki tepkiler ise git gide büyüdü.
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Kimileri de söz konusu firmada daha önce de bazı olaylar yaşandığını belirtti;
Örneğin;
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