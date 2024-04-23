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Patiswiss Çikolatalarının Yöneticisi Elif Aslı Yıldız'ın Yüksek Lisans Bilgisinin Yalan Olduğu İddia Edildi

Patiswiss Çikolatalarının Yöneticisi Elif Aslı Yıldız'ın Yüksek Lisans Bilgisinin Yalan Olduğu İddia Edildi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.04.2024 - 15:52 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 15:55

Gündemden düşmeyen isim Elif Aslı Yıldız'ın bu kez de yüksek lisansının yalan olduğu konuşuluyor.

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Patiswiss markasının yöneticisi olan Elif Aslı Yıldız'ın adı son zamanlarda sosyal medyada gündem.

Patiswiss markasının yöneticisi olan Elif Aslı Yıldız'ın adı son zamanlarda sosyal medyada gündem.

Daha önceki üsttenci paylaşımları da dikkat çeken Elif Aslı Yıldız'ın kibir sebebiyle yaşadığı iletişim faciasını kısaca hatırlayalım.

Daha önceki üsttenci paylaşımları da dikkat çeken Elif Aslı Yıldız'ın kibir sebebiyle yaşadığı iletişim faciasını kısaca hatırlayalım.

Linkedin'deki bir kullanıcı, aldığı Patiswiss çikolatayla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı 👇

Linkedin'deki bir kullanıcı, aldığı Patiswiss çikolatayla ilgili şöyle bir paylaşım yaptı 👇

Patiswiss markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kullanıcıya tehditkar bir dille şunları yazdı 👇

Patiswiss markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kullanıcıya tehditkar bir dille şunları yazdı 👇

Yıldız'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki yarattı. Olayın büyümesinin ardından Yıldız, Patiswiss markasının CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki yarattı. Olayın büyümesinin ardından Yıldız, Patiswiss markasının CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı.
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Ancak konu tam olarak kapanmış değil. Bugün Twitter'daki bir paylaşımda Elif Aslı Yıldız'ın Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmadığı iddia edildi.

Ancak konu tam olarak kapanmış değil. Bugün Twitter'daki bir paylaşımda Elif Aslı Yıldız'ın Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmadığı iddia edildi.

Yıldız'ın Lİnkedin profilinde yüksek lisans bilgisi olarak Hacettepe Üniversitesi bulunuyor. Ancak okul ilk mezununu o tarihte değil, 2015 yılında vermiş.

Yıldız'ın Lİnkedin profilinde yüksek lisans bilgisi olarak Hacettepe Üniversitesi bulunuyor. Ancak okul ilk mezununu o tarihte değil, 2015 yılında vermiş.

Bakalım Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?

Bakalım Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?
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