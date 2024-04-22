Bir İletişim Faciası Olarak Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın İstifaya Giden Süreci
Bir İletişim Faciası Olarak Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın İstifaya Giden Süreci
Gündemimiz iki gündür çikolata firması Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın bir müşterisini tehdit etmesiyle çalkalanıyor. Yıldız'ın müşterisinin talebini anlayış yerine kibir ve tehditle karşılaması, sergilediği tutumlar önce büyük tedarikçilerin desteğini çekmesine ardından arkasındaki marketlere çokça güvenen CEO'nun istifasıyla sonuçlandı.
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Aslında Yıldız'ın gıda işiyle bir alakası yok. Lisansı elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisansı ise endüstri mühendisliği üzerine. Üstelik bu eğitimiyle Türkiye'nin önemli sanayi firmalarında görev aldı.
Hatta mühendis olarak çalıştığı firmada inanılmaz bir yükseliş göstererek baş mühendisliğe yükseldi. Ardından eşinden boşanıp kendisinden 40 yaş büyük çalıştığı firma olan Karel Elektronik sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendi.
Yeni soyadıyla Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kısa sürede pastacı olma hayallerini kısa sürede milyon dolarlık bir firma ortaya çıkararak gerçekleştirdi.
Kendisini ise şöyle tanımlıyordu 👇
Ancak sosyal medyada çokça motivasyon konuşması, başarı hikayesi, iletişim dersi veren ve 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan CEO'yu tek bir gönderi yıktı.
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Küflü çikolatadan şikayetçi bir müşteriyi tehdit etti. Olayın yayılmasıyla basını da susturmaya çalıştı.
Vergi levhası da ortaya çıktı.
Ancak asıl darbe dev marketlerden geldi.
Arkamda diye müşterisini tehdit ettiği Migros da satışları çekince...
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Bir kibir hikayesi bolca maddi zarar ve istifayla sonlandı. Marka karalama bahanesiyle tehdit ettiği müşterisinden çok daha fazla kendi markasını karalamış oldu.
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