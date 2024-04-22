Bir İletişim Faciası Olarak Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın İstifaya Giden Süreci

Gündemimiz iki gündür çikolata firması Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın bir müşterisini tehdit etmesiyle çalkalanıyor. Yıldız'ın müşterisinin talebini anlayış yerine kibir ve tehditle karşılaması, sergilediği tutumlar önce büyük tedarikçilerin desteğini çekmesine ardından arkasındaki marketlere çokça güvenen CEO'nun istifasıyla sonuçlandı.