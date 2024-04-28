Kolonisini Reddedip Tek Başına Kovana Çıkan Arı Görüntüsü Viral Oldu
Kolonisini Reddedip Tek Başına Kovana Çıkan Arı Görüntüsü Viral Oldu
Twitter öyle bir mecra ki sokakta görüp çektiğimiz sıradan görüntüler bile yapılan yorumlarla apayrı bir yere ulaşabiliyor. Bu alıntı ve yorumların son kahramanı ise kolonisini reddedip özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen aynı zamanda aile işletmesini bırakıp mesleği balcılığı butik kovanında yapan bir arı. Bakalım neler denmiş?
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Yorumlar ise apayrı seviyelerde!
Toplum baskısı zor.
Kendini görenler...
İyice kendini görenler...
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Bıcır bıcır değil miydi o?
Isınma masrafı çok olmaz.
Çıksanıza!
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Bu da bonus olsun.
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Olmasaydın olmazdın Mr.Bee 😊
Arı maya 😇
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