Kolonisini Reddedip Tek Başına Kovana Çıkan Arı Görüntüsü Viral Oldu

Twitter öyle bir mecra ki sokakta görüp çektiğimiz sıradan görüntüler bile yapılan yorumlarla apayrı bir yere ulaşabiliyor. Bu alıntı ve yorumların son kahramanı ise kolonisini reddedip özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen aynı zamanda aile işletmesini bırakıp mesleği balcılığı butik kovanında yapan bir arı. Bakalım neler denmiş?