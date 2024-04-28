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Kolonisini Reddedip Tek Başına Kovana Çıkan Arı Görüntüsü Viral Oldu

Kolonisini Reddedip Tek Başına Kovana Çıkan Arı Görüntüsü Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.04.2024 - 21:58

Twitter öyle bir mecra ki sokakta görüp çektiğimiz sıradan görüntüler bile yapılan yorumlarla apayrı bir yere ulaşabiliyor. Bu alıntı ve yorumların son kahramanı ise kolonisini reddedip özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen aynı zamanda aile işletmesini bırakıp mesleği balcılığı butik kovanında yapan bir arı. Bakalım neler denmiş?

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Yorumlar ise apayrı seviyelerde!

Yorumlar ise apayrı seviyelerde!
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Toplum baskısı zor.

Toplum baskısı zor.
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Kendini görenler...

Kendini görenler...
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İyice kendini görenler...

İyice kendini görenler...
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Bıcır bıcır değil miydi o?

Bıcır bıcır değil miydi o?
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Isınma masrafı çok olmaz.

Isınma masrafı çok olmaz.
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Çıksanıza!

Çıksanıza!
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Bu da bonus olsun.

Bu da bonus olsun.
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Friedrich Nietzsche

Olmasaydın olmazdın Mr.Bee 😊

mamamia

Arı maya 😇

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