Dünyanın En Zor Yarışması: Tokat'ta Düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması İçinizi Isıtacak
Dünyanın En Zor Yarışması: Tokat'ta Düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması İçinizi Isıtacak
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Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi.
Kediler "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde kıyasıya rekabet içerisindeydi.
Bakımlı kategorisinde "Şila" süslü kategorisinde ise "Salen" birinci oldu.
Yarışmada derece elde eden kedilerin elbette madalyası da takdim edildi.
Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise resmen içimizi ısıttı!
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Dünyanın en zor yarışmalarından biri olduğu kesin.
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