Dünyanın En Zor Yarışması: Tokat'ta Düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması İçinizi Isıtacak

Feyza Gökçe, en bakımlı kedi ödülünü alsa da yarışmaya anısı olması için katıldığını belirtti.

'Şila gönlümüzün de birincisi. Altı yıldır evimizde kedi besliyoruz. Başka hayvanlarımız da var. Kedimizin cinsi İran ve blue point karışımı. Üç yaşına girecek. Biraz stres oldu. Sinirli davranıyor. Kedimiz sürekli uyuyor. Çok uykucu bir kedi.'