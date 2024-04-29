Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Zor Yarışması: Tokat'ta Düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması İçinizi Isıtacak

Dünyanın En Zor Yarışması: Tokat'ta Düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması İçinizi Isıtacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 20:37

Güzellik yarışmalarına artık alışkınız. Peki ya kedi güzellik yarışmasına? Tokat'ta düzenlenen kedi güzellik yarışmasında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan toplam 28 kediTokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, podyuma çıktı.

Kediler "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde kıyasıya rekabet içerisindeydi.

Kediler "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde kıyasıya rekabet içerisindeydi.

En güzel kedi seçilmek için yarışan kediler, jüri üyeleri tarafından kontrol edildi. Kedilerin göz, kulak, patileri ile vücutlarını jüri üyelerince inceledi.

Bakımlı kategorisinde "Şila" süslü kategorisinde ise "Salen" birinci oldu.

Bakımlı kategorisinde "Şila" süslü kategorisinde ise "Salen" birinci oldu.

Feyza Gökçe'nin kedisi Şila, Songül Elce'nin kedisi Salen kedi güzellik yarışmasının birincileri oldu.

Yarışmada derece elde eden kedilerin elbette madalyası da takdim edildi.

Yarışmada derece elde eden kedilerin elbette madalyası da takdim edildi.

Feyza Gökçe, en bakımlı kedi ödülünü alsa da yarışmaya anısı olması için katıldığını belirtti.

'Şila gönlümüzün de birincisi. Altı yıldır evimizde kedi besliyoruz. Başka hayvanlarımız da var. Kedimizin cinsi İran ve blue point karışımı. Üç yaşına girecek. Biraz stres oldu. Sinirli davranıyor. Kedimiz sürekli uyuyor. Çok uykucu bir kedi.'

Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise resmen içimizi ısıttı!

Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise resmen içimizi ısıttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın en zor yarışmalarından biri olduğu kesin.

Dünyanın en zor yarışmalarından biri olduğu kesin.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
4
4
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın