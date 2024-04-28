27 Yıl Önceki Kazada Denize Dökülmüşlerdi: Nadir Bir LEGO Parçası Yıllar Sonra Bulundu
27 Yıl Önceki Kazada Denize Dökülmüşlerdi: Nadir Bir LEGO Parçası Yıllar Sonra Bulundu
Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-england-c...
1997 yılında oyuncak LEGO parçaları ile yüklü bir gemi okyanusta sakince yol almaktaydı. Ta ki bir dalga gelip de tam 62 konteyneri içine çekene kadar. Haliyle milyonlarca minik oyuncak, denizde kayboldu.
Kazanın üzerinden tam 27 yıl sonra, nadir bulunan bir ahtapot figürü, 13 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 1997 yılında bir deniz kazası yaşanmıştı. Kazada 4.8 milyon legonun yüklü olduğu konteynırlar denize düşmüştü.
Olaydan kısa süre sonra, minik lego parçaları kıyıya vurmaya başladı.
Kayıp legoları bulanlar, bulmak için çabalayanlar bugüne kadar pek çok sosyal medya hesabı açtı.
Son olarak 13 yaşındaki Liutauras, nadir görülen bir ahtapot figürünü buldu. Genç kaşif, tam iki yıldır keşif için uğraşıyordu.
Liutauras, bugüne kadar batan koyteynırın içerisindeki oyuncuklardan yaklaşık 800 tanesini topladı.
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Kayıp oyuncakların paylaşıldığı sayfada ise nadir bulunan bu ahtapot, büyük bir sevinç yaşattı.
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