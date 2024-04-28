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27 Yıl Önceki Kazada Denize Dökülmüşlerdi: Nadir Bir LEGO Parçası Yıllar Sonra Bulundu

27 Yıl Önceki Kazada Denize Dökülmüşlerdi: Nadir Bir LEGO Parçası Yıllar Sonra Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 16:53

1997 yılında oyuncak LEGO parçaları ile yüklü bir gemi okyanusta sakince yol almaktaydı. Ta ki bir dalga gelip de tam 62 konteyneri içine çekene kadar. Haliyle milyonlarca minik oyuncak, denizde kayboldu. 

Kazanın üzerinden tam 27 yıl sonra, nadir bulunan bir ahtapot figürü, 13 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-england-c...
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 1997 yılında bir deniz kazası yaşanmıştı. Kazada 4.8 milyon legonun yüklü olduğu konteynırlar denize düşmüştü.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 1997 yılında bir deniz kazası yaşanmıştı. Kazada 4.8 milyon legonun yüklü olduğu konteynırlar denize düşmüştü.

13 Şubat 1997 günü Tokio Express adlı gemi maruz kaldığı dev dalgalar sonucunda toplam 62 adet konteynırını İngiltere'nin Cornwall bölgesi açıklarında denize düşürdü. 

Milyonlarca lego parçası da denizin sularıyla buluştu.

Olaydan kısa süre sonra, minik lego parçaları kıyıya vurmaya başladı.

Olaydan kısa süre sonra, minik lego parçaları kıyıya vurmaya başladı.

62 konteynırın içerisinde bulunan milyonlarca oyuncak, farklı zamanlarda kıyıya vurmaya başladı. Pek çok kişinin dikkatini çeken bu olay '100 yılda bir geçekleşecek fenomen'' olarak tanımlanmıştı.

Kayıp legoları bulanlar, bulmak için çabalayanlar bugüne kadar pek çok sosyal medya hesabı açtı.

Kayıp legoları bulanlar, bulmak için çabalayanlar bugüne kadar pek çok sosyal medya hesabı açtı.

Bu hesaplarda denizden çıkan lego parçaları kullanıcılar ile paylaşılmaya devam ediyor. Kazanın üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da hala lego parçaları bulunmaya devam ediyor.

Son olarak 13 yaşındaki Liutauras, nadir görülen bir ahtapot figürünü buldu. Genç kaşif, tam iki yıldır keşif için uğraşıyordu.

Son olarak 13 yaşındaki Liutauras, nadir görülen bir ahtapot figürünü buldu. Genç kaşif, tam iki yıldır keşif için uğraşıyordu.

Ebeveynleriyle birlikte sık sık sahile gelen çocuk, keşfinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Liutauras, bugüne kadar batan koyteynırın içerisindeki oyuncuklardan yaklaşık 800 tanesini topladı.

Liutauras, bugüne kadar batan koyteynırın içerisindeki oyuncuklardan yaklaşık 800 tanesini topladı.
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Kayıp oyuncakların paylaşıldığı sayfada ise nadir bulunan bu ahtapot, büyük bir sevinç yaşattı.

Kayıp oyuncakların paylaşıldığı sayfada ise nadir bulunan bu ahtapot, büyük bir sevinç yaşattı.

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