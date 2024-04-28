27 Yıl Önceki Kazada Denize Dökülmüşlerdi: Nadir Bir LEGO Parçası Yıllar Sonra Bulundu

1997 yılında oyuncak LEGO parçaları ile yüklü bir gemi okyanusta sakince yol almaktaydı. Ta ki bir dalga gelip de tam 62 konteyneri içine çekene kadar. Haliyle milyonlarca minik oyuncak, denizde kayboldu.

Kazanın üzerinden tam 27 yıl sonra, nadir bulunan bir ahtapot figürü, 13 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.