Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. Amerika ve Avustralya birbirlerine neredeyse tam uyuyor.
2. Gece sokakta yürürken güvende hissetme oranları.
3. Japonya'daki en yaygın göçmen grupları.
4. Dünya liderlerinin onaylanma oranı.
5. Afrika'da 2022 yılında 2024'e GSYİH'deki değişim.
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6. İtalya'nın en değerli markaları.
7. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ülkeler.
8. Yunan ve Türk şehirlerindeki popülasyon karşılaştırması.
9. 1900 ve 1950 arası Avrupa popülasyon karşılaştırması.
10. Bir şişe su ne kadar?
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11. En çok milyarder sahibi şehirler.
12. Dünyadaki en büyük altın rezervleri.
13. Avrupa'nın bira markaları.
14. Avrupa ülkelerinin ulusal kanalları.
15. Avrupa ülkelerinin geri dönüşüm oranları.
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