Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Avrupa'da kadınlar oy verme hakkına ne zaman sahip oldu.
2. Avrupa'da en çok çay tüketen ülkeler.
3. Amerikan eyaletlerinde rıza yaşı.
4. Bayraklarında silah bulunan ülkeler.
5. Avrupa'da en çok ziyaret edilen müzeler.
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6. Deniz fenerlerine göre dünya haritası.
7. Kuzey Amerika'da iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanan nüfus dağılımı.
8. Amerika'ya vize olmadan girebilen ülkeler.
9. Avrupa ülkelerinin ortalama denizden yüksekliği.
10. Osmanlı'dan miras kalan borçları ödeyen ülkeler.
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11. Avrupa'da en popüler yayın servisleri.
12. İran'ın fiziki haritası.
13. Amerika'da evsizlik ne durumda.
14. ABD'li insanların yıllar içerisinde ev sahibi olduğu yaş.
15. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre nüfus yoğunluğu.
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