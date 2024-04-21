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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 12:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Avrupa'da kadınlar oy verme hakkına ne zaman sahip oldu.

1. Avrupa'da kadınlar oy verme hakkına ne zaman sahip oldu.

2. Avrupa'da en çok çay tüketen ülkeler.

2. Avrupa'da en çok çay tüketen ülkeler.

3. Amerikan eyaletlerinde rıza yaşı.

3. Amerikan eyaletlerinde rıza yaşı.

4. Bayraklarında silah bulunan ülkeler.

4. Bayraklarında silah bulunan ülkeler.

5. Avrupa'da en çok ziyaret edilen müzeler.

5. Avrupa'da en çok ziyaret edilen müzeler.
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6. Deniz fenerlerine göre dünya haritası.

6. Deniz fenerlerine göre dünya haritası.

7. Kuzey Amerika'da iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanan nüfus dağılımı.

7. Kuzey Amerika'da iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanan nüfus dağılımı.

8. Amerika'ya vize olmadan girebilen ülkeler.

8. Amerika'ya vize olmadan girebilen ülkeler.

9. Avrupa ülkelerinin ortalama denizden yüksekliği.

9. Avrupa ülkelerinin ortalama denizden yüksekliği.

10. Osmanlı'dan miras kalan borçları ödeyen ülkeler.

10. Osmanlı'dan miras kalan borçları ödeyen ülkeler.
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11. Avrupa'da en popüler yayın servisleri.

11. Avrupa'da en popüler yayın servisleri.

12. İran'ın fiziki haritası.

12. İran'ın fiziki haritası.

13. Amerika'da evsizlik ne durumda.

13. Amerika'da evsizlik ne durumda.

14. ABD'li insanların yıllar içerisinde ev sahibi olduğu yaş.

14. ABD'li insanların yıllar içerisinde ev sahibi olduğu yaş.

15. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre nüfus yoğunluğu.

15. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre nüfus yoğunluğu.

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