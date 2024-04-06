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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 22:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Amerika'nın siyahi popülasyonu.

1. Amerika'nın siyahi popülasyonu.

2. Afrika'da internet kullanıcıları.

2. Afrika'da internet kullanıcıları.

3. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dağılımı için Amerika'nın teklifi.

3. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dağılımı için Amerika'nın teklifi.

4. Ulusal Marşlarında Türk kelimesi geçen ülkeler.

4. Ulusal Marşlarında Türk kelimesi geçen ülkeler.

5. Afrika'daki yabancı askeri varlık.

5. Afrika'daki yabancı askeri varlık.
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6. Et tüketimine göre ülkeler.

6. Et tüketimine göre ülkeler.

7. MS 750'de Avrupa.

7. MS 750'de Avrupa.

8. 2023-2024 yıllarında Amerika'da kışın ortalama sıcaklık.

8. 2023-2024 yıllarında Amerika'da kışın ortalama sıcaklık.

9. İtalya'da kaydedilen en yüksek ve düşük sıcaklıklar.

9. İtalya'da kaydedilen en yüksek ve düşük sıcaklıklar.

10. 100 bin kişiye oranla intihar oranları.

10. 100 bin kişiye oranla intihar oranları.
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11. Popülasyon kaybeden ve kazanan Amerika eyaletleri.

11. Popülasyon kaybeden ve kazanan Amerika eyaletleri.

12. Afrika'da demokrasi.

12. Afrika'da demokrasi.

13. Şiddet içeren suç oranlarına göre Amerika eyaletleri.

13. Şiddet içeren suç oranlarına göre Amerika eyaletleri.

14. Paskalya Bayramı'nın tatil olduğu ülkeler.

14. Paskalya Bayramı'nın tatil olduğu ülkeler.

15. UEFA Euro 2024'e katılan ülkeler.

15. UEFA Euro 2024'e katılan ülkeler.

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