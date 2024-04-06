Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Amerika'nın siyahi popülasyonu.
2. Afrika'da internet kullanıcıları.
3. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dağılımı için Amerika'nın teklifi.
4. Ulusal Marşlarında Türk kelimesi geçen ülkeler.
5. Afrika'daki yabancı askeri varlık.
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6. Et tüketimine göre ülkeler.
7. MS 750'de Avrupa.
8. 2023-2024 yıllarında Amerika'da kışın ortalama sıcaklık.
9. İtalya'da kaydedilen en yüksek ve düşük sıcaklıklar.
10. 100 bin kişiye oranla intihar oranları.
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11. Popülasyon kaybeden ve kazanan Amerika eyaletleri.
12. Afrika'da demokrasi.
13. Şiddet içeren suç oranlarına göre Amerika eyaletleri.
14. Paskalya Bayramı'nın tatil olduğu ülkeler.
15. UEFA Euro 2024'e katılan ülkeler.
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