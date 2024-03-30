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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. 1900-2000'lere kıyasla 1300'ler Hollanda haritası.

1. 1900-2000'lere kıyasla 1300'ler Hollanda haritası.

2. Siyahi nüfüsunun yüzde 25'ten fazla olduğu Amerikan eyaletleri.

2. Siyahi nüfüsunun yüzde 25'ten fazla olduğu Amerikan eyaletleri.

3. 2050 yılında su sorunlarının en çok gözükmesi beklenen yerler.

3. 2050 yılında su sorunlarının en çok gözükmesi beklenen yerler.

4. Avrupa'da uyuşturucu ölümü oranları.

4. Avrupa'da uyuşturucu ölümü oranları.

5. Penguenlerin dünyadaki dağılımı.

5. Penguenlerin dünyadaki dağılımı.
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6. Doğu Afrika'da İslam.

6. Doğu Afrika'da İslam.

7. Rusya'nın Kırım işgali.

7. Rusya'nın Kırım işgali.

8. Fransa 1. Dünya Savaşı'nı nasıl sonlandırmak istedi?

8. Fransa 1. Dünya Savaşı'nı nasıl sonlandırmak istedi?

9. Afrika köle ticareti.

9. Afrika köle ticareti.

10. Amerika'da yaşam beklentisi.

10. Amerika'da yaşam beklentisi.
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11. Macaristan'ın etnik haritası, 1910.

11. Macaristan'ın etnik haritası, 1910.

12. Dünyada mutluluk dağılımı.

12. Dünyada mutluluk dağılımı.

13. Amerika alan kodları.

13. Amerika alan kodları.

14. Kadınlar ortalama hangi yaşta evleniyor?

14. Kadınlar ortalama hangi yaşta evleniyor?

15. 2024'te Avrupa'da kullanılan para birimlerinin haritası.

15. 2024'te Avrupa'da kullanılan para birimlerinin haritası.

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