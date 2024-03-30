Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. 1900-2000'lere kıyasla 1300'ler Hollanda haritası.
2. Siyahi nüfüsunun yüzde 25'ten fazla olduğu Amerikan eyaletleri.
3. 2050 yılında su sorunlarının en çok gözükmesi beklenen yerler.
4. Avrupa'da uyuşturucu ölümü oranları.
5. Penguenlerin dünyadaki dağılımı.
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6. Doğu Afrika'da İslam.
7. Rusya'nın Kırım işgali.
8. Fransa 1. Dünya Savaşı'nı nasıl sonlandırmak istedi?
9. Afrika köle ticareti.
10. Amerika'da yaşam beklentisi.
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11. Macaristan'ın etnik haritası, 1910.
12. Dünyada mutluluk dağılımı.
13. Amerika alan kodları.
14. Kadınlar ortalama hangi yaşta evleniyor?
15. 2024'te Avrupa'da kullanılan para birimlerinin haritası.
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