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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 11:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Rusların girmesinin mümkün olmadığı ülkeler.

1. Rusların girmesinin mümkün olmadığı ülkeler.

2. Avrupa'da yıllık çalışma saatleri.

2. Avrupa'da yıllık çalışma saatleri.

3. Almanya'da dini inanç.

3. Almanya'da dini inanç.

4. Avrupa ülkelerinin pasaportları.

4. Avrupa ülkelerinin pasaportları.

5. Partnerlerini aldattıklarını kabul eden çiftlerin yüzdeleri.

5. Partnerlerini aldattıklarını kabul eden çiftlerin yüzdeleri.
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6. Avrupa'da en yüksek tren hızları.

6. Avrupa'da en yüksek tren hızları.

7. Amerikan eyaletlerinin en zengin milyarderleri.

7. Amerikan eyaletlerinin en zengin milyarderleri.

8. 2022 yılında sadece 1000 bebek doğsa nerelerde doğardı.

8. 2022 yılında sadece 1000 bebek doğsa nerelerde doğardı.

9. Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya haritası.

9. Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya haritası.

10. 2021 yılında Birleşmiş Milletlerin Amerika'dan daha gelişmiş olarak gördükleri ülkeler.

10. 2021 yılında Birleşmiş Milletlerin Amerika'dan daha gelişmiş olarak gördükleri ülkeler.
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11. Afrika'nın deniz fenerleri.

11. Afrika'nın deniz fenerleri.

12. Avrupa'da yaşam beklentisi.

12. Avrupa'da yaşam beklentisi.

13. Erkekler ve kadınlar arasında yaşam beklentisi farkı.

13. Erkekler ve kadınlar arasında yaşam beklentisi farkı.

14. Amerikan eyaletlerinde orman örtüsü.

14. Amerikan eyaletlerinde orman örtüsü.

15. Avrupa'da sigara fiyatları.

15. Avrupa'da sigara fiyatları.

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