Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Rusların girmesinin mümkün olmadığı ülkeler.
2. Avrupa'da yıllık çalışma saatleri.
3. Almanya'da dini inanç.
4. Avrupa ülkelerinin pasaportları.
5. Partnerlerini aldattıklarını kabul eden çiftlerin yüzdeleri.
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6. Avrupa'da en yüksek tren hızları.
7. Amerikan eyaletlerinin en zengin milyarderleri.
8. 2022 yılında sadece 1000 bebek doğsa nerelerde doğardı.
9. Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya haritası.
10. 2021 yılında Birleşmiş Milletlerin Amerika'dan daha gelişmiş olarak gördükleri ülkeler.
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11. Afrika'nın deniz fenerleri.
12. Avrupa'da yaşam beklentisi.
13. Erkekler ve kadınlar arasında yaşam beklentisi farkı.
14. Amerikan eyaletlerinde orman örtüsü.
15. Avrupa'da sigara fiyatları.
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