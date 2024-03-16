Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Avrupa'da hristiyanlık.
2. Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndaki son durum.
3. ABD eyaletlerindeki etnik soy dağılımı.
4. Eşit nüfuslara ayrılmış Avrupa haritası.
5. 1963 yılında mağarada yaşayan İspanya popülasyonu.
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6. Dünya ülkelerinin numaraları.
7. Ülkelerin biyoçeşitliliğine göre sıralanışı.
8. İngilizce konuşanların öğrenme zorluğuna göre diller.
9. En büyük sığır eti ihracatçıları
10. Kuzey Amerika ülkelerinin iklim benzerliği olan ülkeler.
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11. 2023 yılında Avrupa ülkelerinde en çok satan arabalar.
12. Avrupa ülkelerinde "problem yok" nasıl söylenir.
13. Avrupa ülkelerinin 2022 yılındaki doğurganlık oranları.
14. Ortalama erkek boyları.
15. Avrupa'da erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam beklentisi farkları.
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