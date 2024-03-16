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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 08:31

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Avrupa'da hristiyanlık.

1. Avrupa'da hristiyanlık.

2. Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndaki son durum.

2. Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndaki son durum.

3. ABD eyaletlerindeki etnik soy dağılımı.

3. ABD eyaletlerindeki etnik soy dağılımı.

4. Eşit nüfuslara ayrılmış Avrupa haritası.

4. Eşit nüfuslara ayrılmış Avrupa haritası.

5. 1963 yılında mağarada yaşayan İspanya popülasyonu.

5. 1963 yılında mağarada yaşayan İspanya popülasyonu.
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6. Dünya ülkelerinin numaraları.

6. Dünya ülkelerinin numaraları.

7. Ülkelerin biyoçeşitliliğine göre sıralanışı.

7. Ülkelerin biyoçeşitliliğine göre sıralanışı.

8. İngilizce konuşanların öğrenme zorluğuna göre diller.

8. İngilizce konuşanların öğrenme zorluğuna göre diller.

9. En büyük sığır eti ihracatçıları

9. En büyük sığır eti ihracatçıları

10. Kuzey Amerika ülkelerinin iklim benzerliği olan ülkeler.

10. Kuzey Amerika ülkelerinin iklim benzerliği olan ülkeler.
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11. 2023 yılında Avrupa ülkelerinde en çok satan arabalar.

11. 2023 yılında Avrupa ülkelerinde en çok satan arabalar.

12. Avrupa ülkelerinde "problem yok" nasıl söylenir.

12. Avrupa ülkelerinde "problem yok" nasıl söylenir.

13. Avrupa ülkelerinin 2022 yılındaki doğurganlık oranları.

13. Avrupa ülkelerinin 2022 yılındaki doğurganlık oranları.

14. Ortalama erkek boyları.

14. Ortalama erkek boyları.

15. Avrupa'da erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam beklentisi farkları.

15. Avrupa'da erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam beklentisi farkları.

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