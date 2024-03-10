Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Afrika'nın nüfus yoğunluğu haritası.
2. Avrupa'daki ülkelerin Nobel Ödülü sayısı.
3. Avrupa'nın nükleer silahları nerede saklanıyor?
4. Başkentin en büyük şehir olmadığı ülkeler.
5. Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda verdikleri kayıplar.
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6. Amerika'nın nüfus yoğunluğu haritası.
7. Orta Doğu'da nüfus yoğunluğu haritası.
8. Japonya'daki en popüler yabancı nüfusları.
9. Yüz ölçümlerine göre Avrupa'daki en büyük ülkeler.
10. 2023 yılında Avrupa liderlerinin boyları.
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11. Avrupa'nın popülasyon yoğunluğu haritası.
12. Ülkelerin vize olmadan ziyaret edebilecekleri ülke sayısı.
13. Dünya'da Türkçe konuşan milletlerin dağılımı.
14. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı ülkeler.
15. Amerikalılar ortalama kaç yaşında evleniyor?
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