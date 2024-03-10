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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 10:34

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Afrika'nın nüfus yoğunluğu haritası.

1. Afrika'nın nüfus yoğunluğu haritası.

2. Avrupa'daki ülkelerin Nobel Ödülü sayısı.

2. Avrupa'daki ülkelerin Nobel Ödülü sayısı.

3. Avrupa'nın nükleer silahları nerede saklanıyor?

3. Avrupa'nın nükleer silahları nerede saklanıyor?

4. Başkentin en büyük şehir olmadığı ülkeler.

4. Başkentin en büyük şehir olmadığı ülkeler.

5. Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda verdikleri kayıplar.

5. Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda verdikleri kayıplar.
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6. Amerika'nın nüfus yoğunluğu haritası.

6. Amerika'nın nüfus yoğunluğu haritası.

7. Orta Doğu'da nüfus yoğunluğu haritası.

7. Orta Doğu'da nüfus yoğunluğu haritası.

8. Japonya'daki en popüler yabancı nüfusları.

8. Japonya'daki en popüler yabancı nüfusları.

9. Yüz ölçümlerine göre Avrupa'daki en büyük ülkeler.

9. Yüz ölçümlerine göre Avrupa'daki en büyük ülkeler.

10. 2023 yılında Avrupa liderlerinin boyları.

10. 2023 yılında Avrupa liderlerinin boyları.
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11. Avrupa'nın popülasyon yoğunluğu haritası.

11. Avrupa'nın popülasyon yoğunluğu haritası.

12. Ülkelerin vize olmadan ziyaret edebilecekleri ülke sayısı.

12. Ülkelerin vize olmadan ziyaret edebilecekleri ülke sayısı.

13. Dünya'da Türkçe konuşan milletlerin dağılımı.

13. Dünya'da Türkçe konuşan milletlerin dağılımı.

14. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı ülkeler.

14. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı ülkeler.

15. Amerikalılar ortalama kaç yaşında evleniyor?

15. Amerikalılar ortalama kaç yaşında evleniyor?

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