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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:32

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Hapsburgs'de şimdiye kadar kontrol edilmiş tüm adalar:

1. Hapsburgs'de şimdiye kadar kontrol edilmiş tüm adalar:

2. İnsanların uzun yaşadığı ülkeler:

2. İnsanların uzun yaşadığı ülkeler:

3. Hindistan'da bölgelere göre fakirlik oranları:

3. Hindistan'da bölgelere göre fakirlik oranları:

4. Google üzerinden en çok aratılan Japon otomobil markaları:

4. Google üzerinden en çok aratılan Japon otomobil markaları:

5. Mısır'daki insanların inandığı dinler:

5. Mısır'daki insanların inandığı dinler:
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6. Kanada'daki farklı Asya etnik grupları:

6. Kanada'daki farklı Asya etnik grupları:

7. Kuzey Afrika'daki krallıklar ve kabileler:

7. Kuzey Afrika'daki krallıklar ve kabileler:

8. Akçaağaç şurubunun yaygınlığı:

8. Akçaağaç şurubunun yaygınlığı:

9. Makedonya'nın 1905 yılındaki din dağılım haritası:

9. Makedonya'nın 1905 yılındaki din dağılım haritası:

10. Büyük ve detaylı bir Moğol Krallığı haritası:

10. Büyük ve detaylı bir Moğol Krallığı haritası:
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11. Hindistan ve çevresindeki ülkelerin fizyografik haritası:

11. Hindistan ve çevresindeki ülkelerin fizyografik haritası:

12. Latin Amerika ve Karayipler'deki cinayet oranı haritası:

12. Latin Amerika ve Karayipler'deki cinayet oranı haritası:

13. Güçlü bir askeriyeye sahip olmayan ülkeler:

13. Güçlü bir askeriyeye sahip olmayan ülkeler:

14. 2023 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilmiş 10 ülke:

14. 2023 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilmiş 10 ülke:

15. 1444 yılında Avrupa:

15. 1444 yılında Avrupa:

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