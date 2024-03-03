Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Hapsburgs'de şimdiye kadar kontrol edilmiş tüm adalar:
2. İnsanların uzun yaşadığı ülkeler:
3. Hindistan'da bölgelere göre fakirlik oranları:
4. Google üzerinden en çok aratılan Japon otomobil markaları:
5. Mısır'daki insanların inandığı dinler:
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6. Kanada'daki farklı Asya etnik grupları:
7. Kuzey Afrika'daki krallıklar ve kabileler:
8. Akçaağaç şurubunun yaygınlığı:
9. Makedonya'nın 1905 yılındaki din dağılım haritası:
10. Büyük ve detaylı bir Moğol Krallığı haritası:
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11. Hindistan ve çevresindeki ülkelerin fizyografik haritası:
12. Latin Amerika ve Karayipler'deki cinayet oranı haritası:
13. Güçlü bir askeriyeye sahip olmayan ülkeler:
14. 2023 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilmiş 10 ülke:
15. 1444 yılında Avrupa:
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