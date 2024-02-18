Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/new/
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Farklı ülkeler akşam sokakta yürürken ne kadar güvende hissediyor.
2. Avrupa'nın nüfus haritası.
3. Avrupa'daki en popüler Erasmus+ bölgeleri.
4. Avrupa'da insanlar ortalama ne kadar uyuyor.
5. Avrupa ülkelerinin 1789 (Fransız Devrimi) sırasındaki nüfusları.
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6. Liderlerin yüzlerine göre İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa haritası.
7. Gelirlerinin yüzde 1'ini iklim için harcamaya istekli insanların yüzdesi.
8. Avrupa'daki ABD dışındaki en büyük fast food zincirleri.
9. Transseksüel bireyler için askerlik hizmetlerinin durumu.
10. Ülkelere göre Avrupa Birliği'ndeki astımlıların yüzdesi.
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11. Gazetecilerin kaybolduğu ülkeler.
12. Kilometrekare başına düşen ağaçlara göre Avrupa haritası.
13. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirleri (2023).
14. Ülkenin en zengin yüzde 1'i tarafından elde tutulan zenginlik yüzdesi.
15. Büyük Britanya'nın ışık kirliliği haritası.
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