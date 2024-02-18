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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 22:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/new/

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. Farklı ülkeler akşam sokakta yürürken ne kadar güvende hissediyor.

1. Farklı ülkeler akşam sokakta yürürken ne kadar güvende hissediyor.

2. Avrupa'nın nüfus haritası.

2. Avrupa'nın nüfus haritası.

3. Avrupa'daki en popüler Erasmus+ bölgeleri.

3. Avrupa'daki en popüler Erasmus+ bölgeleri.

4. Avrupa'da insanlar ortalama ne kadar uyuyor.

4. Avrupa'da insanlar ortalama ne kadar uyuyor.

5. Avrupa ülkelerinin 1789 (Fransız Devrimi) sırasındaki nüfusları.

5. Avrupa ülkelerinin 1789 (Fransız Devrimi) sırasındaki nüfusları.
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6. Liderlerin yüzlerine göre İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa haritası.

6. Liderlerin yüzlerine göre İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa haritası.

7. Gelirlerinin yüzde 1'ini iklim için harcamaya istekli insanların yüzdesi.

7. Gelirlerinin yüzde 1'ini iklim için harcamaya istekli insanların yüzdesi.

8. Avrupa'daki ABD dışındaki en büyük fast food zincirleri.

8. Avrupa'daki ABD dışındaki en büyük fast food zincirleri.

9. Transseksüel bireyler için askerlik hizmetlerinin durumu.

9. Transseksüel bireyler için askerlik hizmetlerinin durumu.

Mavi: serbest.

Kırmızı: yasaklı.

Siyah: bilinmiyor.

10. Ülkelere göre Avrupa Birliği'ndeki astımlıların yüzdesi.

10. Ülkelere göre Avrupa Birliği'ndeki astımlıların yüzdesi.
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11. Gazetecilerin kaybolduğu ülkeler.

11. Gazetecilerin kaybolduğu ülkeler.

12. Kilometrekare başına düşen ağaçlara göre Avrupa haritası.

12. Kilometrekare başına düşen ağaçlara göre Avrupa haritası.

13. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirleri (2023).

13. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirleri (2023).

14. Ülkenin en zengin yüzde 1'i tarafından elde tutulan zenginlik yüzdesi.

14. Ülkenin en zengin yüzde 1'i tarafından elde tutulan zenginlik yüzdesi.

15. Büyük Britanya'nın ışık kirliliği haritası.

15. Büyük Britanya'nın ışık kirliliği haritası.

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