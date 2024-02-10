Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
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1. Avrupa ülkelerinin en çok nüfusa sahip şehirleri.
2. Amerikalıların vize olmadan gidebilecekleri ülkeler.
3. Avrupa'da isim sıralaması.
4. Dünyadaki en büyük 5 nehir havzası.
5. Afrika ülkelerinde Afrikalı olmayan en popüler ülke nüfusları.
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6. İslam'ın dünyadaki mehzepleri.
7. 20 yıllık bir süre boyunca bir kartalın takibi sonrası oluşmuş harita.
8. Çin'de konuşulan diller.
9. 2019 Kuzey Kore seçim sonuçları.
10. Voyageurs Ulusal Parkı çevresinde altı fark kurt grubunun GPS izlemesi sonucu oluşan görüntüsü, kurt sürülerinin birbirlerinin bölgelerinden ne kadar kaçındığını gösteriyor.
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11. BM'in, yiyecekleri bir insan hakkı yapmak için verdiği oylar.
12. Her ülkede sünnet edilen erkeklerin yüzdesi.
13. İncil'de adı geçen ülkeler.
14. Ülkelerin gerçek boyutları.
15. Yeni doğum yapmış annelere verilen ücretli izinler.
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