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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 13:31

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. Avrupa ülkelerinin en çok nüfusa sahip şehirleri.

1. Avrupa ülkelerinin en çok nüfusa sahip şehirleri.

Yeşil: başkent.

Kırmızı: başkent değil.

2. Amerikalıların vize olmadan gidebilecekleri ülkeler.

2. Amerikalıların vize olmadan gidebilecekleri ülkeler.

3. Avrupa'da isim sıralaması.

3. Avrupa'da isim sıralaması.

4. Dünyadaki en büyük 5 nehir havzası.

4. Dünyadaki en büyük 5 nehir havzası.

5. Afrika ülkelerinde Afrikalı olmayan en popüler ülke nüfusları.

5. Afrika ülkelerinde Afrikalı olmayan en popüler ülke nüfusları.
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6. İslam'ın dünyadaki mehzepleri.

6. İslam'ın dünyadaki mehzepleri.

7. 20 yıllık bir süre boyunca bir kartalın takibi sonrası oluşmuş harita.

7. 20 yıllık bir süre boyunca bir kartalın takibi sonrası oluşmuş harita.

8. Çin'de konuşulan diller.

8. Çin'de konuşulan diller.

9. 2019 Kuzey Kore seçim sonuçları.

9. 2019 Kuzey Kore seçim sonuçları.

10. Voyageurs Ulusal Parkı çevresinde altı fark kurt grubunun GPS izlemesi sonucu oluşan görüntüsü, kurt sürülerinin birbirlerinin bölgelerinden ne kadar kaçındığını gösteriyor.

10. Voyageurs Ulusal Parkı çevresinde altı fark kurt grubunun GPS izlemesi sonucu oluşan görüntüsü, kurt sürülerinin birbirlerinin bölgelerinden ne kadar kaçındığını gösteriyor.
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11. BM'in, yiyecekleri bir insan hakkı yapmak için verdiği oylar.

11. BM'in, yiyecekleri bir insan hakkı yapmak için verdiği oylar.

12. Her ülkede sünnet edilen erkeklerin yüzdesi.

12. Her ülkede sünnet edilen erkeklerin yüzdesi.

13. İncil'de adı geçen ülkeler.

13. İncil'de adı geçen ülkeler.

14. Ülkelerin gerçek boyutları.

14. Ülkelerin gerçek boyutları.

15. Yeni doğum yapmış annelere verilen ücretli izinler.

15. Yeni doğum yapmış annelere verilen ücretli izinler.

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