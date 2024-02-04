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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 22:16

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. 

Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın.

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1. Avrupa ülkelerinde 25-64 yaş arasında yabancı dil konuşamayan insan yüzdesi.

1. Avrupa ülkelerinde 25-64 yaş arasında yabancı dil konuşamayan insan yüzdesi.

2. Afrika'nın nehirleri.

2. Afrika'nın nehirleri.

3. Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar.

3. Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar.

4. Avrupa'da 45 dakikadan daha az süren uçuş rotaları.

4. Avrupa'da 45 dakikadan daha az süren uçuş rotaları.

5. Uranyum üreten ülkeler.

5. Uranyum üreten ülkeler.
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6. Her ülkedeki en popüler turistik yer.

6. Her ülkedeki en popüler turistik yer.

7. Afrika'da tahmini fil sayıları.

7. Afrika'da tahmini fil sayıları.

8. Amerika'daki ortalama internet hızları.

8. Amerika'daki ortalama internet hızları.

9. Osmanlı döneminde yapılmış bir batı Akdeniz haritası.

9. Osmanlı döneminde yapılmış bir batı Akdeniz haritası.

10. Afrika'daki Müslümanlar ve Hristiyanlar.

10. Afrika'daki Müslümanlar ve Hristiyanlar.
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11. Dünyada en popüler medikal tedaviler.

11. Dünyada en popüler medikal tedaviler.

12. Ukraynalı göçmen oranları.

12. Ukraynalı göçmen oranları.

13. 2010 yılı itibariyle Rusya'daki Türk etnik grupları.

13. 2010 yılı itibariyle Rusya'daki Türk etnik grupları.

14. Gerçekliğe yakın oranlanmış Dünya haritası.

14. Gerçekliğe yakın oranlanmış Dünya haritası.

15. Avrupa'nın kontrolü altına girmiş ülkeler.

15. Avrupa'nın kontrolü altına girmiş ülkeler.

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