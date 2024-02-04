Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.
Gelin beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Avrupa ülkelerinde 25-64 yaş arasında yabancı dil konuşamayan insan yüzdesi.
2. Afrika'nın nehirleri.
3. Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar.
4. Avrupa'da 45 dakikadan daha az süren uçuş rotaları.
5. Uranyum üreten ülkeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Her ülkedeki en popüler turistik yer.
7. Afrika'da tahmini fil sayıları.
8. Amerika'daki ortalama internet hızları.
9. Osmanlı döneminde yapılmış bir batı Akdeniz haritası.
10. Afrika'daki Müslümanlar ve Hristiyanlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Dünyada en popüler medikal tedaviler.
12. Ukraynalı göçmen oranları.
13. 2010 yılı itibariyle Rusya'daki Türk etnik grupları.
14. Gerçekliğe yakın oranlanmış Dünya haritası.
15. Avrupa'nın kontrolü altına girmiş ülkeler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda