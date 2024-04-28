Namibya'nın Meşhur Çölünde Çırılçıplak Poz Veren Turistler Ülkede Tartışmaya Sebep Oldu
Namibya'nın Meşhur Çölünde Çırılçıplak Poz Veren Turistler Ülkede Tartışmaya Sebep Oldu
Kaynak: https://www.businessinsider.com/namib...
Namibya'nın en popüler turistik yerlerinden biri, Namib Çölü. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan çölde bu kez bir grup turist, çıplak pozlar verdi. Turistlerin bu pozları ülke genelinde büyük tartışmaya neden oldu.
Yetkililer, turistleri 'kara listeye almakla' tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Namibya'nın en gözde turistik bölgesi Namib Çölü, geçtiğimiz Çarşamba günü ülke genelinde gündeme geldi.
Çölde güneşlenen turistlerin çıplak şekilde verdiği pozlar, sosyal medyada yayılmaya başladı.
Basında yer alan bir açıklamada "kamu ahlakına aykırılık" yasasının çiğnendiği belirtildi. Turistlerin park kurallarını ihlal ettiğinin altı çizildi.
Her ne kadar ülke genelinde genel bir tepki oluşmuş olsa da bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumun "yersiz" olduğu görüşündeydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın