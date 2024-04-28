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Namibya'nın Meşhur Çölünde Çırılçıplak Poz Veren Turistler Ülkede Tartışmaya Sebep Oldu

Namibya'nın Meşhur Çölünde Çırılçıplak Poz Veren Turistler Ülkede Tartışmaya Sebep Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 11:06

Namibya'nın en popüler turistik yerlerinden biri, Namib Çölü. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan çölde bu kez bir grup turist, çıplak pozlar verdi. Turistlerin bu pozları ülke genelinde büyük tartışmaya neden oldu. 

Yetkililer, turistleri 'kara listeye almakla' tehdit etti.

Kaynak: https://www.businessinsider.com/namib...
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Namibya'nın en gözde turistik bölgesi Namib Çölü, geçtiğimiz Çarşamba günü ülke genelinde gündeme geldi.

Namibya'nın en gözde turistik bölgesi Namib Çölü, geçtiğimiz Çarşamba günü ülke genelinde gündeme geldi.

Bir grup turist, ülkenin en gözde turistik bölgesinde çırılçıplak güneşlenirken görüntülendi. Turistler, halk tarafından fark edildi.

Çölde güneşlenen turistlerin çıplak şekilde verdiği pozlar, sosyal medyada yayılmaya başladı.

Çölde güneşlenen turistlerin çıplak şekilde verdiği pozlar, sosyal medyada yayılmaya başladı.

Kum tepelerinin hem turistler hem de aileler tarafından sık sık ziyaret edildiğini belirten yetkililer, duruma tepki gösterdi. 

Namibya Turizm Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Kenneth Nependa, 'Bu çok mide bulandırıcı ve Namibya için gerçekten kötü bir imaj yaratıyor' açıklamasında bulundu.

Basında yer alan bir açıklamada "kamu ahlakına aykırılık" yasasının çiğnendiği belirtildi. Turistlerin park kurallarını ihlal ettiğinin altı çizildi.

Basında yer alan bir açıklamada "kamu ahlakına aykırılık" yasasının çiğnendiği belirtildi. Turistlerin park kurallarını ihlal ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan bir yetkili, basına yaptığı açıklamada bu turistlerin 'ülkenin herhangi bir parkına girmeleri halinde' kara listeye alınma tehlikesi altında olduklarını belirtti.

Turistlerin bu davranışının, başka insanları da etkileyebileceğini söylendi.

Her ne kadar ülke genelinde genel bir tepki oluşmuş olsa da bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumun "yersiz" olduğu görüşündeydi.

Her ne kadar ülke genelinde genel bir tepki oluşmuş olsa da bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumun "yersiz" olduğu görüşündeydi.

Turistlerin kimseyi rahatsız etmediğini söyleyen kullanıcılar, cezalandırılmalarının saçma olduğunu ve bu şekilde güneşlenmenin normal olduğunu söylediler.

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