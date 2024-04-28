Namibya'nın Meşhur Çölünde Çırılçıplak Poz Veren Turistler Ülkede Tartışmaya Sebep Oldu

Namibya'nın en popüler turistik yerlerinden biri, Namib Çölü. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan çölde bu kez bir grup turist, çıplak pozlar verdi. Turistlerin bu pozları ülke genelinde büyük tartışmaya neden oldu.

Yetkililer, turistleri 'kara listeye almakla' tehdit etti.