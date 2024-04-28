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Dünyada Bir İlk: 60 Yaşındaki Kadın Güzellik Yarışmasını Kazandı

Dünyada Bir İlk: 60 Yaşındaki Kadın Güzellik Yarışmasını Kazandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 10:24

Miss Universe (Kainat Güzeli) rekabetinden önce ülkeler kendi güzellik yarışmalarını düzenliyor. Arjantin'de ise dünyada bir ilke imza atıldı. 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, güzellik yarışmasında birinci oldu.

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Birçok ülke şu sıralar Dünya Güzellik Yarışması'nda kendilerini temsil edecek güzelleri belirlemeye çalışıyor.

Birçok ülke şu sıralar Dünya Güzellik Yarışması'nda kendilerini temsil edecek güzelleri belirlemeye çalışıyor.

2024 yılında Eylül ayında düzenlenecek olan Miss Universe yarışmasında yine birçok ülkeden gelen güzeller rekabet edecek.

Güzellik yarışmaları ise son zamanlarda pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Güzellik yarışmaları ise son zamanlarda pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Miss Universe 2023, pek çok kez tabuları yıktı. Trans bireylerin, büyük bedenlerin yarıştığı güzellik yarışmasında bir de adayları makyajsız görmüştük.

Miss Universe 2024'te de dünyada bir ilk yaşandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez oldu.

Miss Universe 2024'te de dünyada bir ilk yaşandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez oldu.

Rodriguez, 60 yaşında bir güzellik yarışmasını kazanan ilk kadın olarak dünya tarihine geçti.

Rodriguez, Mayıs ayında ülkesindeki yarışmayı da kazanırsa Eylül ayında Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil edecek.

Rodriguez, Mayıs ayında ülkesindeki yarışmayı da kazanırsa Eylül ayında Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil edecek.

Yaş sınırı uygulamasının kaldırıldığı Miss Universe yarışmasına katılan ismin açıklaması ise şu şekilde;

'Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz...'

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