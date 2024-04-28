Dünyada Bir İlk: 60 Yaşındaki Kadın Güzellik Yarışmasını Kazandı
Dünyada Bir İlk: 60 Yaşındaki Kadın Güzellik Yarışmasını Kazandı
Miss Universe (Kainat Güzeli) rekabetinden önce ülkeler kendi güzellik yarışmalarını düzenliyor. Arjantin'de ise dünyada bir ilke imza atıldı. 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, güzellik yarışmasında birinci oldu.
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Birçok ülke şu sıralar Dünya Güzellik Yarışması'nda kendilerini temsil edecek güzelleri belirlemeye çalışıyor.
Güzellik yarışmaları ise son zamanlarda pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
Miss Universe 2024'te de dünyada bir ilk yaşandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez oldu.
Rodriguez, Mayıs ayında ülkesindeki yarışmayı da kazanırsa Eylül ayında Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil edecek.
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