Dünyada Bir İlk: 60 Yaşındaki Kadın Güzellik Yarışmasını Kazandı

Yaş sınırı uygulamasının kaldırıldığı Miss Universe yarışmasına katılan ismin açıklaması ise şu şekilde;

'Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz...'