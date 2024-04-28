Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yaratıcılık deninde yurdum insanının yapamayacağı şey yok! Sosyal medyada yeteneklerini sergileyenlerden yine kahkaha attıran görseller ortaya çıktı!
Gelin bir bakalım...
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Şöyle bir manzarayla başka hangi ülkede karşılaşabilirsiniz ki?
Dükkanı kapalı çıkmasın diye koşan kişiye...
Google'ın yaratıcı cevabını da unutmayalım!
"Karadeniz mutfağı iyi midir, kötü mü?" tartışmaları sürerken yaratıcı bir yorum geldi...
Yapay zeka kullanımını biraz yanlış anlamış olabilir miyiz?
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Türkçenin esnekliğine bayılıyoruz!
Örneğin;
Yeni aşağılamamız hayırlı olsun.
Tasarım denince de Selim Bey.
Başka bir tasarım harikası dersek.
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Biraz da yurdumun rengarenk köşelerini övelim derken karşımıza çıkan o paylaşım...
Hiç de fena fikir değilmiş aslında!
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