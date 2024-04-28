Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Zengin İnsanların Sıklıkla Yaptığı Şeyleri Paylaşan 15 Kişi
Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Zengin İnsanların Sıklıkla Yaptığı Şeyleri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kendi hayat standardımıza alışık olduğumuz için aşırı zengin insanların neler yaptığını bilmiyoruz. Duyduğumuzda şaşkınlıklara sürükleniyoruz. Sizler için zengin insanların yaptığı aktiviteleri derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kendi çocukları ve arkadaşlarının çocukları için özel bir mini okul oluşturdular. Çocukları dünyanın her yerinde ders veriyorlar."
2. "Üniversite çağındaki çocukları için bir ev satın almak. Sonra çocukları mezun olunca evi satıyorlar. Bazen bu satış üniversite masraflarını karşılıyor."
3. "Seyahat ederken yanlarında bagaj taşımamak için her evlerinde ayrı kıyafetleri var."
4. "En büyük avantajları her konser ve gösteriye katılabilmek ve ön sırada bilet alabilmek. Dünyanın herhangi bir yerine gidip, sevdikleri müzisyenleri dinliyorlar."
5. "Annemin patronu her yıl üst düzey bir araba satın alıyor ve eskisini çocuklarından birine veriyor. Şaka amaçlı bir tane istedim. Bırakın bakım ve yakıtı, sigortayı bile karşılayabileceğimden şüpheliyim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Golf sahası üyelikleri için yüz binlerce dolar ödüyorlar.Yaşadığım yerdeki golf sahasının üyelik ücreti yıllık 400 bin doların üzerinde ve katılmak isteyenlerin bir bekleme listesi var."
7. "Butik mağazalara gitmeden önce haber veririler ve onlar için ürünler aksesuarlarla birlikte hazırlanır."
8. "Zengin arkadaşalarımın buzdolabı her zaman düzenli ve dolu olurdu. Birileri onlar için alışveriş yapardı."
9. "Ada satın alıp, orada tatil yapıyorlar."
10. "Zengin birini tanıyorum. 90'ların ortasından beri markete gitmemiş."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Sırf akşam yemeği yemek için özel jetle başka bir ülkeye gidiyorlar."
12. "Her zaman yaz mevsimini yaşıyorlar."
13. "Tanıdığım en zengin kişi, bir müşteriyi etkilemek için ABD'den Japonya'ya ıstakoz göndermişti."
14. "Sürekli seyahat ediyorlar."
15. "Kendilerine yemek pişirecek ünlü aşçıları işe alıyorlar."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın