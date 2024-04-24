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İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlayan Kişiye 'Fakir' Damgası Yapıştırıp Resmen Tartışma Yarattı

İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlayan Kişiye 'Fakir' Damgası Yapıştırıp Resmen Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 11:38

Romantik randevularda çiftlerin tercihleri değişiklik gösterebilir. Kimisi bir kahve içmeyi, kimisi tavuk pilav yemeyi ister. Bu kez kokoreç yemeye giden çift ise yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

'Kokoreç ısmarlamak fakirlik mi?'

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Herkesin ilk buluşma hayali farklıdır değil mi?

Herkesin ilk buluşma hayali farklıdır değil mi?

Kimisi romantik bir ortam ister, kimisi doğallık peşindedir, kimisi de hiç planın olmamasını ister.  Haliyle bireylerin birbirinden farklı beklentileri de zaman zaman komik durumlar yaratabiliyor.

İlk randevusunda tavuk pilav yemeye çıkartılan kadın, hatırlarsanız uzunca bir süre konuşulmuştu.

İlk randevusunda tavuk pilav yemeye çıkartılan kadın, hatırlarsanız uzunca bir süre konuşulmuştu.

Bu paylaşımın ardından da 'ilk buluşmada ne yenir?' tartışmaları alıp başını gitmişti!

Tüm bu tartışmaların üzerine konuya daha da tartışmalı bir lezzet dahil oldu: kokoreç.

Tüm bu tartışmaların üzerine konuya daha da tartışmalı bir lezzet dahil oldu: kokoreç.

Kokoreçi seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Kendisi oldukça tartışmalı bir lezzet.

İlgili paylaşım şu şekildeydi;

İlgili paylaşım şu şekildeydi;
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Kendisine kokoreç ısmarladığı için karşısındaki kişiye fakir diyen kişi, X'de resmen yeni bir tartışma doğurdu.

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Efsaneyi de anmazsak olmaz;

Efsaneyi de anmazsak olmaz;
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