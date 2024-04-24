İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlayan Kişiye 'Fakir' Damgası Yapıştırıp Resmen Tartışma Yarattı
İlk Buluşmada Kokoreç Ismarlayan Kişiye 'Fakir' Damgası Yapıştırıp Resmen Tartışma Yarattı
Romantik randevularda çiftlerin tercihleri değişiklik gösterebilir. Kimisi bir kahve içmeyi, kimisi tavuk pilav yemeyi ister. Bu kez kokoreç yemeye giden çift ise yeni bir tartışmayı alevlendirdi.
'Kokoreç ısmarlamak fakirlik mi?'
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Herkesin ilk buluşma hayali farklıdır değil mi?
İlk randevusunda tavuk pilav yemeye çıkartılan kadın, hatırlarsanız uzunca bir süre konuşulmuştu.
Tüm bu tartışmaların üzerine konuya daha da tartışmalı bir lezzet dahil oldu: kokoreç.
İlgili paylaşım şu şekildeydi;
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Efsaneyi de anmazsak olmaz;
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