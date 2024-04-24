"Evlilik Gerçekten Güzel mi?" Sorusuna Gelen Birbirinden Farklı İkonik Cevaplar Bakış Açınızı Değiştirecek
"Evlilik Gerçekten Güzel mi?" Sorusuna Gelen Birbirinden Farklı İkonik Cevaplar Bakış Açınızı Değiştirecek
Aşk, flört, ilişkiler, evlilik...Herkesin bu konuda farklı bir görüşü var. Peki ya evlilik çoğu kişinin lanse ettiği gibi gerçekten güzel mi, yoksa kandırılıyor muyuz?
Bir sosyal medya kullanıcısı bu önemli konuya parmak basınca bütün sırlar ortaya döküldü.
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Düğün telaşı, yeni bir hayata adım atmanın heyecanı, yeni bir insanı hayatına ortak etme...
Peki tüm bu telaş sona erince, cicim ayları bitince bizlere ne kalıyor? Evlilik gerçekten güzel mi dersiniz?
Bir sosyal medya kullanıcısı tam da düğün sezonu öncesinde bu konuya parmak bastı.
Tahmin edeceğiniz üzere, sosyal medya kullanıcılarından pek çok farklı yorum geldi.
"Önce kafa uyuşmalı."
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"Keşke onu tanımadığım bir gün bile olmasa hayatımda."
Mükemmel bir anlatım değil de ne? 😂
"Başımdan kötü bir evlilik geçmesine rağmen söylüyorum."
Bakalım köyde ne diyorlarmış;
Özlü söz gibi👇🏻
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Ne dersiniz?
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