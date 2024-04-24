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"Evlilik Gerçekten Güzel mi?" Sorusuna Gelen Birbirinden Farklı İkonik Cevaplar Bakış Açınızı Değiştirecek

"Evlilik Gerçekten Güzel mi?" Sorusuna Gelen Birbirinden Farklı İkonik Cevaplar Bakış Açınızı Değiştirecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 10:04

Aşk, flört, ilişkiler, evlilik...Herkesin bu konuda farklı bir görüşü var. Peki ya evlilik çoğu kişinin lanse ettiği gibi gerçekten güzel mi, yoksa kandırılıyor muyuz?

Bir sosyal medya kullanıcısı bu önemli konuya parmak basınca bütün sırlar ortaya döküldü.

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Düğün telaşı, yeni bir hayata adım atmanın heyecanı, yeni bir insanı hayatına ortak etme...

Düğün telaşı, yeni bir hayata adım atmanın heyecanı, yeni bir insanı hayatına ortak etme...

Evlilik dışarıdan bakıldığında biraz daha tozpembe gözüküyor olabilir. Düğün hazırlığında olanlar ise yaşadıkları 'tatlı heyecan' ile aslında evliliğe dair gerçekleri göz ardı etmiş bile olabilirler.

Peki tüm bu telaş sona erince, cicim ayları bitince bizlere ne kalıyor? Evlilik gerçekten güzel mi dersiniz?

Peki tüm bu telaş sona erince, cicim ayları bitince bizlere ne kalıyor? Evlilik gerçekten güzel mi dersiniz?

Bir sosyal medya kullanıcısı tam da düğün sezonu öncesinde bu konuya parmak bastı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tam da düğün sezonu öncesinde bu konuya parmak bastı.
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Tahmin edeceğiniz üzere, sosyal medya kullanıcılarından pek çok farklı yorum geldi.

Tahmin edeceğiniz üzere, sosyal medya kullanıcılarından pek çok farklı yorum geldi.
twitter.com

"Önce kafa uyuşmalı."

"Önce kafa uyuşmalı."
twitter.com
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"Keşke onu tanımadığım bir gün bile olmasa hayatımda."

"Keşke onu tanımadığım bir gün bile olmasa hayatımda."
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Mükemmel bir anlatım değil de ne? 😂

Mükemmel bir anlatım değil de ne? 😂
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"Başımdan kötü bir evlilik geçmesine rağmen söylüyorum."

"Başımdan kötü bir evlilik geçmesine rağmen söylüyorum."
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Bakalım köyde ne diyorlarmış;

Bakalım köyde ne diyorlarmış;
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Özlü söz gibi👇🏻

Özlü söz gibi👇🏻
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Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
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Bir de sizin yorumunuzu alalım!

Bir de sizin yorumunuzu alalım!
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