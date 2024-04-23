Çıkma Teklifinin Geri Gelmesi İçin İsyan Eden TikTok Kullanıcısına Herkesten Destek Geldi

23 Nisan Gösterisini Sunarken Bir Anda Duygulanıp Ağlamaya Başlayan Minik ve Arkadaşının Tatlı Desteği

İstanbul Havalimanı'nda Sinirleri Bozan Görüntüler! Bir Yolcunun Mastürbasyon Yaptığı Anlar Görüntülendi

Amerika'da Bir Beyaz Yakalının Günlük Rutini “Uzun Zamandır Gördüğüm En Üzücü Video” Başlığıyla Paylaşıldı

Bir Anne 23 Nisan’da Kostüm Şartı Koyan Öğretmenlere İsyan Etti: “Parası Olmayan Ne Yapsın?”