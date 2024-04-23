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Çıkma Teklifinin Geri Gelmesi İçin İsyan Eden TikTok Kullanıcısına Herkesten Destek Geldi

Çıkma Teklifinin Geri Gelmesi İçin İsyan Eden TikTok Kullanıcısına Herkesten Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 20:52

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@selinmelekmis adlı TikTok kullanıcısı “çıkma teklifini geri getirin” notuyla paylaştığı videosuyla viral oldu. Çünkü değindiği konu son zamanlarda herkesin şikayetçi olduğu durumlardandı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Çıkma teklifinin geri gelmesini istemesinin sebebini konuştuğu ya da görüştüğü kişilerin aynı anda başkalarıyla da rahatlıkla flörtleşiyor olmasıydı.

Çıkma teklifinin geri gelmesini istemesinin sebebini konuştuğu ya da görüştüğü kişilerin aynı anda başkalarıyla da rahatlıkla flörtleşiyor olmasıydı.

“Ben bu çağın insanı değilim” diyerek sözlerine devam eden kadın “Siz nasıl 15 kişiyle aynı anda konuşabiliyorsunuz” diyerek sitem etti.

“Ben bu çağın insanı değilim” diyerek sözlerine devam eden kadın “Siz nasıl 15 kişiyle aynı anda konuşabiliyorsunuz” diyerek sitem etti.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. Görünen o ki herkes çıkma teklifinin geri gelmesi taraftarıydı. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. Görünen o ki herkes çıkma teklifinin geri gelmesi taraftarıydı. 👇

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