TikTok’un Yeni Akımı “Before vs After” Videolarında Adeta Kendinizi Göreceksiniz

1 Bu akımda insanların sevdiklerini görmeden önceki bakışları ve gördükten sonraki değişimi ele alınıyor. 👇

2 Ve genel olarak insanların sevdikleriyle göz göze gelene kadar etrafa kötü bakışlar attığı görülüyor. 👇

3 Tespit gibi tespit diyebileceğimiz akımlardan olan “Before vs After” bir süre daha keşfetlerimizde yerini alacak gibi. 👇

4 Peki ya siz de bu akımda kendini görenlerden oldunuz mu? 👇