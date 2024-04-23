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TikTok’un Yeni Akımı “Before vs After” Videolarında Adeta Kendinizi Göreceksiniz

TikTok’un Yeni Akımı “Before vs After” Videolarında Adeta Kendinizi Göreceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 19:18

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Gün geçmiyor ki TikTok platformunda yeni bir akım başlamasın. Son zamanlarda popüler hale gelen “Before vs After” akımı gerçek hayatı en doğru pencereden yansıtan videolarla keşfetleri esir alıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu akımda insanların sevdiklerini görmeden önceki bakışları ve gördükten sonraki değişimi ele alınıyor. 👇

Ve genel olarak insanların sevdikleriyle göz göze gelene kadar etrafa kötü bakışlar attığı görülüyor. 👇

Tespit gibi tespit diyebileceğimiz akımlardan olan “Before vs After” bir süre daha keşfetlerimizde yerini alacak gibi. 👇

Peki ya siz de bu akımda kendini görenlerden oldunuz mu? 👇

Yorumlarda buluşalım! 👇

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